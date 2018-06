Grêmio anuncia contratação do zagueiro Paulo Miranda por três anos

Campeão da Libertadores em 2017, o Grêmio anunciou nesta sexta-feira a contratação de mais um reforço para 2018. O clube gaúcho chegou a um acordo com o zagueiro Paulo Miranda, de 29 anos, que deixou o Red Bull Salzburg, da Áustria, e assinou contrato por três temporadas.

Paulo Miranda desembarcou no Aeroporto Salgado Filho na tarde desta sexta, assinou contrato na sede do clube e já posou para as primeiras fotos com a camisa do Grêmio. Inicialmente, o jogador chega para brigar por posição com os titulares Kannemann e Pedro Geromel, destaques do time na conquista da Libertadores.

"Venho acompanhando bastante (a dupla), sei que estão bem entrosados. Mas cabe a mim trabalhar para esperar minha oportunidade e mostrar que estou bem preparado. E seja o que deus quiser", declarou o novo reforço ainda no aeroporto.

Paulo Miranda também atuou como lateral-direito em sua passagem pelo São Paulo e poderia ser uma alternativa para a posição, principalmente após a perda de Edílson para o Cruzeiro. O jogador se colocou à disposição de Renato Gaúcho para compor o setor, mas não escondeu que prefere atuar como zagueiro.

"Venho jogando como zagueiro. Cheguei a jogar bastante pelo São Paulo como lateral, todo mundo sabe que não sou da posição, mas se o professor precisar... O que eu quero é mostrar serviço", disse.

Ao longo da carreira, Paulo Miranda vestiu as camisas de Desportivo Brasil-SP, Palmeiras, Oeste-SP, Bahia, São Paulo e Red Bull Salzburg. E mesmo da Áustria, garantiu ter ficado com ótimas impressões de seu novo clube. "O Grêmio deixou uma imagem de excelente futebol. É uma excelente equipe e fiquei muito feliz quando passaram o interesse para mim."

Antes de Paulo Miranda, o Grêmio já havia anunciado a contratação do atacante Thaciano, ex-Boa, e acertado com o meia Alisson, do Cruzeiro, que deve ser oficializado nos próximos dias. Agora, o clube busca um novo reforço para a lateral direita, justamente para suprir a saída de Edílson.