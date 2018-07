Grêmio anuncia contratação do zagueiro Pedro Geromel

PORTO ALEGRE - O Grêmio anunciou oficialmente nesta segunda-feira a contratação do zagueiro Pedro Geromel. O clube informou que o jogador de 28 anos irá desembarcar em Porto Alegre nesta quinta, quando passará por exames médicos para poder assinar contrato.

O defensor, que estava atuando por empréstimo no Mallorca e tinha os direitos federativos ligados ao Colônia, da Alemanha, irá assinar vínculo para defender a equipe gremista até junho de 2016. A sua apresentação oficial está marcada para acontecer nesta quinta, às 14 horas, no Estádio Olímpico.

Revelado pelas categorias de base do Palmeiras, Pedro Geromel, com apenas 19 anos de idade, foi contratado pelo Chaves, de Portugal, onde depois se destacou com a camisa do Vitória de Guimarães, defendido por ele entre 2005 e 2008, ano em que foi eleito o melhor zagueiro do Campeonato Português.

Depois da boa passagem por Portugal, Geromel se transferiu para o Colônia, clube em que atuou de 2008 até o ano passado, sendo que também chegou a receber prêmios individuais no país nas temporadas 2008/2009 e 2009/2010 do futebol europeu. Já na Espanha, ele defendeu o Mallorca com algum destaque depois de ter sido emprestado pelo clube alemão no início da última temporada europeia.

O zagueiro é o segundo reforço confirmado pelo Grêmio para a temporada de 2014. O primeiro foi o volante Edinho, contratado junto ao Fluminense.