Grêmio anuncia dois casos positivos de covid-19 na direção do clube

O Grêmio anunciou nesta sexta-feira que dois membros de sua direção testaram positivo para o novo coronavírus. Cláudio Oderich, vice-presidente do conselho de administração, e o assessor adjunto da presidência, foram diagnosticados com o covid-19.

LEIA TAMBÉM > Clubes paulistas preparam ações para reembolsar torcedores durante a pandemia

De acordo com o clube, Oderich está em casa, "cumprindo protocolo de isolamento, em bom estado de saúde". "Eduardo segue protocolo de isolamento domiciliar, recuperando-se e em bom estado de saúde".

O Grêmio revelou também que Luiz Ferrari, assessor adjunto da presidência, também foi submetido ao teste, que deu negativo para a nova doença. Já o vice-presidente Marco Bobsin também realizou o exame, mas seu resultado ainda não foi conhecido. Trata-se, segundo o clube, do único caso com suspeita ainda dentro da estrutura do Grêmio.

Em razão da suspeita de casos no clube, jogadores, comissão técnico e funcionários foram submetidos a uma triagem de controle e uma avaliação clínica nesta sexta. O grupo recebeu a vacina influenza tetravalente, para gripe comum. A ação, que durou todo o dia, foi realizada no CT Luiz Carvalho.

Depois disso, os atletas foram liberados para retornarem para suas casas. De acordo com o Grêmio, todos receberam orientações para manterem o isolamento social, de forma a evitar o contágio do covid-19.