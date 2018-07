Grêmio anuncia ex-jogador Roger Machado como substituto de Felipão

O Grêmio explicou que Roger assinou contrato até o final de 2015, tendo a responsabilidade de conduzir o time na sequência do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. O ex-jogador já começa o seu trabalho na tarde desta terça-feira, quando comandará o seu primeiro treinamento no CT Luiz Carvalho, para depois ser apresentado em entrevista coletiva.

Agora treinador do Grêmio, Roger Machado foi auxiliar técnico da equipe entre 2011 e 2013, período em que assumiu o time em algumas oportunidades como interino. Depois disso, se desligou do Grêmio e realizou seus primeiros trabalhos como treinador efetivo nos gaúchos Juventude e Novo Hamburgo, clube pelo qual avançou até as quartas de final do último Estadual, sendo eliminado nas quartas de final exatamente pelo Grêmio, nos pênaltis.

Roger chegará com o auxiliar técnico Roberto Ribas e trabalhará ao lado da comissão técnica permanente do clube, composta pelo auxiliar James Freitas, que assumiu o Grêmio interinamente após a saída de Felipão, pelo preparador físico Rogério Dias e pelo preparador de goleiro Rogério Godoy.

Hoje com 40 anos, Roger foi formado nas divisões de base do Grêmio e ganhou a sua primeira oportunidade entre os profissionais em 1994. Ele permaneceu no clube até 2003, com 504 jogos disputados, sete gols marcados e 16 títulos conquistados. Em setembro de 2011, inclusive, entrou para a Calçada da Fama do Grêmio.

Nos últimos dias, foram aventados os nomes de Doriva e Cristóvão Borges para assumir o time, que foi dirigido por James Freitas na vitória por 1 a 0 sobre o Figueirense no último sábado, pelo Brasileirão. Mas é Roger quem comandará o time a partir de agora, com a sua estreia acontecendo no próximo domingo, no Serra Dourada, diante do Goiás, pela quarta rodada do torneio nacional.