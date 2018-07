Grêmio anuncia lateral Matías Rodríguez como reforço

Rodríguez foi revelado pelo Boca Juniors, mas pouco atuou entre os profissionais do clube argentino. Ele teve rápidas passagens pelo Aucas, do Equador, em 2006, e pelo Lask Linz, da Áustria, em 2007, até ser contratado pelo Nacional do Uruguai e se firmar na equipe entre 2008 e 2009.

O lateral-direito teve seu melhor momento atuando pela Universidad de Chile, entre 2010 e 2012, conquistando três vezes o Campeonato Chileno e a Copa Sul-Americana de 2011. No começo de 2013, ele foi contratado pela Sampdoria, mas foi pouco aproveitado desde que chegou ao time italiano e agora foi emprestado ao Grêmio.

No clube gaúcho, Pará é o titular da posição desde o início de 2012, quando ele chegou contratado do Santos. Após oito rodadas, o Grêmio é o sétimo colocado no Brasileirão até aqui, com 14 pontos ganhos.