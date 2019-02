Grêmio anuncia lista de inscritos na Libertadores e Vizeu usará a camisa 10

O Grêmio anunciou na noite desta quarta-feira sua lista de 30 inscritos para a disputa da Libertadores deste ano. Os nomes escolhidos foram basicamente os esperados, mas a surpresa ficou por conta da numeração, uma vez que o atacante Felipe Vizeu utilizará a camisa 10.

Contratado para esta temporada após um breve período na Udinese, Vizeu vinha usando a camisa 47 neste início de caminhada no Grêmio. Na Libertadores, porém, ele foi inscrito com o número 10, que foi de Cícero no torneio do ano passado e vinha sendo de Douglas nas últimas temporadas. Outro reforço gremista, Diego Tardelli utilizará a 9, que era de Jael.

Entre os inscritos, o destaque ficou por conta do meia Lincoln. Revelado como uma das grandes promessas da base do Grêmio em anos, ele não correspondeu, rodou por outros clubes por empréstimo e agora recebe novas chances com Renato Gaúcho. O jogador terá a companhia de outros jovens revelados pelo time gaúcho, como Jean Pyerre, Pepê e Vico.

Tricampeão do torneio, o Grêmio está no Grupo H da Libertadores e estreará contra o Rosario Central na Argentina, quarta-feira que vem. Além das duas equipes, a chave conta com a Universidad Católica e um adversário ainda a ser definido, que virá do duelo entre Atlético Nacional e Libertad nesta quinta.

Confira a lista de inscritos do Grêmio:

1 - Paulo Victor

2 - Léo Moura

3 - Pedro Geromel

4 - Kannemann

5 - Michel

6 - Leonardo Gomes

7 - Luan

8 - Maicon

9 - Diego Tardelli

10 - Felipe Vizeu

11 - Everton

12 - Cortez

13 - Rômulo

14 - Matheus Henrique

15 - Vico

16 - Thaciano

17 - Lincoln

18 - Phelipe Megiolaro

19 - André

20 - Montoya

21 - Jean Pyerre

22 - Julio César

23 - Alisson

24 - Brenno

25 - Pepê

26 - Marcelo Oliveira

27 - Thonny Anderson

28 - Paulo Miranda

29 - Juninho Capixaba

30 - Marinho