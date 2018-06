Grêmio anuncia lista preliminar de inscritos para o Gaúcho sem Arthur e Luan

Um dia antes de estrear no Campeonato Gaúcho, o Grêmio anunciou nesta terça-feira a lista preliminar de jogadores inscritos na competição. Na data limite para o registro dos primeiros 18 atletas, o clube tricolor surpreendeu ao não incluir os nomes de alguns destaques do ano passado, como o volante Arthur e o meia-atacante Luan.

A exclusão destes nomes pode indicar a possibilidade de negociações futuras, uma vez que ambos chamaram a atenção de grandes clubes europeus em 2017, mas não significa que eles não estarão em campo no Gaúcho. Afinal, o Grêmio pode completar a lista com mais 14 nomes até o fim do período de inscrição, que acontecerá em março.

Arthur e Luan, aliás, não foram as únicas ausências sentidas nesta terça. Dos remanescentes do time titular que conquistou a Libertadores do ano passado, também ficaram de fora o lateral-esquerdo Cortez e o volante Jaílson. Everton, possível substituto de Fernandinho, negociado com o futebol chinês, também não foi inscrito.

Dentre os reforços contratados para esta temporada, somente o zagueiro Paulo Miranda e o meia Thaciano foram inscritos, porque foram os únicos que tiveram os nomes regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Por isso, eles podem reforçar o Grêmio já na estreia do Gaúcho, nesta quarta-feira, diante do São Luiz, fora de casa.

Por outro lado, o lateral-direito Madson, o meia Thonny Anderson e o meia-atacante Alisson, também contratados para esta temporada, ainda não foram regularizados e, por isso, ficaram fora desta lista inicial. O Grêmio corre para resolver a burocracia a tempo de tê-los na segunda rodada do Estadual, contra o Caxias no sábado, em casa.

A lista preliminar de inscritos do Grêmio teve: Anderson, Bruno Grassi, Dionathã, Jean Pyerre, Paulo Miranda, Mendonça, Leo Jardim, Tilica, Léo Moura, Leonardo Gomes, Lucas Poletto, Marcelo Grohe, Pedro Geromel, Ramiro, Thaciano, Vico, Lima e Kannemann. O time conta ainda com a lista da base, formada por: Balbino, Brenno, Pepê, Felipe, Guilherme Guedes, Isaque, Matheus Henrique, Patrick, Rodrigo Ancheta, Ruan.