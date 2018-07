Grêmio anuncia novo preparador físico para 2011

Oliveira trabalhará com Paulo Paixão, pai de Anderson e atual coordenador da preparação física do Grêmio. Será a segunda passagem do profissional pelo clube. Em 2008, ele substituiu Flávio Trevisan, que se transferiu para o Corinthians junto com o técnico Mano Menezes.

Flávio de Oliveira retornará ao clube gaúcho ao lado de Luís Cesar Martins, o "Cesinha", que ocupará o cargo de coordenador científico até 2012. Em clima de planejamento para 2011, o Grêmio anunciou ainda a renovação do contrato, por dois anos, do preparador de goleiros, Francisco Cersósimo, que também atua na seleção brasileira comandada por Mano.