Grêmio anuncia renovação com o técnico Roger Machado até o fim de 2017

A renovação de Roger com o Grêmio já era esperada, uma vez que o próprio treinador havia manifestado recentemente o desejo de permanecer no clube. No entanto, rumores davam conta de que o São Paulo estaria cobiçando o técnico gaúcho para o ano que vem. Até por isso, a assinatura do novo vínculo deixou o torcedor gremista mais tranquilo.

"É um momento muito feliz da minha vida. Estou dando continuidade ao trabalho dentro do clube. É o dia de um compromisso importante e espero que possamos terminar o dia com felicidade", declarou, uma vez que o Grêmio enfrenta o Fluminense, em Porto Alegre, ainda nesta quinta-feira.

O curioso foi que o anúncio da renovação foi feito pelo Periscope, uma rede social de transmissão ao vivo de vídeo. O novo vínculo deve dar a Roger uma valorização salarial, além de bônus por metas alcançadas.

A manutenção também estreita os laços de Roger com o Grêmio. O treinador é um dos maiores ídolos recentes do clube, com passagem extremamente vitoriosa entre os anos 90 e início de 2000. Como técnico, chegou ao time tricolor para substituir Luiz Felipe Scolari, o tirou do meio da tabela do Campeonato Brasileiro e deve selar a ótima campanha com uma vaga na Libertadores do ano que vem.