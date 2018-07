Grêmio anuncia renovação do contrato de Douglas por mais dois anos

O Grêmio anunciou nesta quinta-feira a renovação do contrato do meia Douglas até o final de 2018. O acordo com o jogador já havia sido firmado em dezembro, mas apenas agora foi assinado pelo atleta, cujo compromisso anterior com o time gaúcho expirou ao término do ano passado.

Um dos principais destaques gremistas da temporada de 2016, quando a equipe conquistou o título da Copa do Brasil e encerrou um jejum de 15 anos sem troféus de nível nacional, Douglas assim garantiu a sua continuidade no clube para a temporada na qual a principal prioridade será a disputa da Copa Libertadores.

O novo contrato firmado com Douglas dará ao meio-campista um aumento salarial, sendo que ele teve uma valorização ainda maior do que a inicialmente prevista, pois o seu compromisso anterior estipulava renovação automática por apenas mais seis meses após o final de 2016.

Prestes a completar 35 anos de idade, o que ocorrerá no próximo mês, o meio-campista atuou em mais de 60% das partidas do Grêmio em 2016. Foram 57 jogos do camisa 10, com oito gols marcados no Campeonato Gaúcho, Copa Sul-Minas-Rio (atual Copa da Primeira Liga), Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

Douglas teve a sua renovação contratual confirmada no mesmo dia em que o elenco do Grêmio se reapresentou para os treinos de pré-temporada. Até agora, o clube anunciou a contratação de três reforços para 2017: o volante Michel (ex-Atlético-GO) e os laterais-direitos Léo Moura (ex-Santa Cruz) e Leonardo (ex-Boa). O primeiro deles será oficialmente apresentado como novo jogador do time nesta sexta-feira, logo após o treino marcado para acontecer no início da manhã.