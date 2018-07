Grêmio anuncia rescisão de Matías Rodríguez e deve reintegrar Maxi e Fernandinho

"A situação se encaminha para uma rescisão amigável (com Matías). Já trabalhamos e estamos acordados nesse sentido. Vai ser muito aos termos do Cristian Rodríguez", explicou o presidente Romildo Bolzan, nesta terça, em entrevista à Rádio Gaúcha.

Na semana passada, Matías Rodríguez, de 28 anos, chegou a conceder entrevista a uma emissora de rádio chilena afirmando que "não pensaria muito" se recebesse uma proposta de Universidad de Chile, equipe na qual jogou entre 2011 e 2012, aceitando uma redução salarial. O contrato dele com o Grêmio se encerra no fim de junho.

A situação é parecida com a de Cristian Rodríguez, que rescindiu com o Grêmio antes do fim do seu empréstimo. O jogador, titular da seleção uruguaia, fez apenas dois jogos pelo clube gaúcho e ficou longos períodos no departamento médico.

O outro Rodríguez do elenco é o atacante uruguaio Braian, que está emprestado pelo Numancia, da segunda divisão espanhola. Em má fase, ele não vem sendo utilizado e também deverá ser devolvido.