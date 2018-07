Grêmio anuncia zagueiro uruguaio Sorondo, ex-Inter

PORTO ALEGRE - A diretoria do Grêmio anunciou nesta terça-feira mais um reforço para a temporada 2012. Trata-se do zagueiro uruguaio Gonzalo Sorondo, que defendeu o arquirrival Internacional nos últimos quatro anos.

Naturalizado brasileiro, o defensor de 32 anos assinou contrato de um ano com seu novo clube, após não renovar seu vínculo com o Inter ao fim do Campeonato Brasileiro. Ele será apresentado no dia 4 de janeiro, com o restante do elenco gremista.

Sorondo chega ao Grêmio como uma aposta da diretoria. O zagueiro vem de uma sequência de lesões e não entra em campo desde março, quando se machucou em uma partida do Campeonato Gaúcho. Em quatro anos, o uruguaio acumulou seis lesões e cirurgias nos dois joelhos e na clavícula.

O jogador deverá ter companhia na zaga. Após confirmar Sorondo, o diretor de futebol Paulo Pelaipe antecipou que o clube pretende contratar mais um zagueiro para a próxima temporada.