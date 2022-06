Grêmio apenas empata com o Sport e permanece fora do G-4 da Série B

Em confronto direto na parte de cima da tabela, o Grêmio não saiu do empate sem gols com o Sport, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, no encerramento da 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Pior para os gaúchos, que permanecem fora do G-4 - grupo de acesso.

Com o empate, o Grêmio segue em quinto lugar, agora com 18 pontos. Tem um a menos que o Sport, quarto colocado, com 19, e que agora acumula dois jogos sem vitória, colocando em risco sua vaga entre os quatro primeiros colocados. O resultado também manteve o tabu de 10 anos que o Grêmio não consegue vencer o Sport como visitante. A última vez que isso aconteceu foi pela Série A de 2012. Na época o time gaúcho era comandado por Vanderlei Luxemburgo.

O início de jogo foi bastante estudado pelos times, que passaram a arriscar mais a partir da metade do primeiro tempo. Aos 24 minutos, a zaga do Sport afastou mal e a bola sobrou nos pés do lateral Edílson, que finalizou de primeira pela linha de fundo, mas assustando o goleiro Maílson.

Empurrado pela torcida, o Sport não se intimidou e respondeu aos 28 minutos, quando Thiago Santos perdeu disputa na entrada da área e Bruno Matías finalizou com efeito, passando perto da trave do goleiro Gabriel Grando. O lance animou o time da casa, que foi superior até o intervalo.

Aos 35 minutos, Giovanni chutou de longe e Gabriel Grando viu a bola ir pela linha de fundo. Depois, aos 38, foi a vez do jovem Luciano Juba ficar com a bola na entrada da área e finalizar. A bola desviou na marcação e levou perigo ao goleiro gremista.

No segundo tempo, os times começaram num ritmo mais ofensivo e quase abriram o placar. Aos cinco minutos, Jaderson dominou dentro da área, mas finalizou em cima do zagueiro Kannemann. Já o Grêmio chegou aos nove, quando Nicolas cobrou falta com a perna esquerda e quase acertou o canto de Maílson.

No ataque, consequentemente Sport e Grêmio deram mais espaços na defesa. Aos 24 minutos, Giovanni finalizou de muito longe e quase acertou a trave direita de Gabriel Grando. Seis minutos depois, em contra-ataque, Elias ficou cara a cara com Maílson, mas finalizou nas mãos do goleiro.

Daí em diante, a partida ficou mais truncada e sem grandes chances. Na última oportunidade do jogo, aos 39 minutos, Campaz chutou de fora da área e Maílson se esticou para fazer a defesa. Antes do apito final, Kannemann ainda foi expulso após receber o segundo amarelo.

O Sport volta a campo no sábado para o clássico pernambucano contra o Náutico, às 18h30, no estádio dos Aflitos, em Recife. Também no sábado, o Grêmio receberá o Sampaio Corrêa, às 11 horas, na Arena, em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA

SPORT 0 X 0 GRÊMIO

SPORT - Maílson; Ezequiel, Rafael Thyere, Sabino e Sander; Fabinho, Bruno Matias (Alan) e Giovanni (Thiago Lopes); Jaderson (Vanegas), Kayke (Parraguez) e Luciano Juba. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GRÊMIO - Gabriel Grando; Rodrigues, Pedro Geromel e Kannemann; Edilson (Jhonata Varela), Thiago Santos, Villasanti (Bitello) e Nicolas; Janderson (Elias), Elkeson (Ricardinho) e Gabriel Teixeira (Campaz). Técnico: Roger Machado.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

CARTÕES AMARELOS - Ezequiel, Giovanni e Jaderson (Sport); Kannemann, Janderson, Elias e Gabriel Teixeira (Grêmio).

CARTÃO VERMELHO - Kannemann (Grêmio).

PÚBLICO - 16.506 pagantes.

RENDA - R$ 290.610,00.

LOCAL - Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).