Grêmio aposta em Kleber para reverter a situação diante do Palmeiras

PORTO ALEGRE - O Grêmio deposita suas esperanças de vencer o Palmeiras nesta quinta-feira, na Arena Barueri, nos pés do atacante Kleber e também na sua própria história, com alguns episódios de superações heroicas. A missão é mesmo difícil. Depois de perder por 2 a 0 o jogo de ida, semana passada, no Olímpico, o time gaúcho precisa ganhar por três gols de diferença para se classificar para a final da Copa do Brasil.

Ídolo da torcida gremista que saiu do próprio Palmeiras, Kleber sabe que poderá enfrentar vaias dos palmeirenses em Barueri, mas promete fazer da tranquilidade adquirida com a experiência uma aliada. Ele não fala em "gosto especial" de enfrentar o ex-clube. "Não tenho nada contra ninguém, eu vou lá jogar", afirmou o atacante. "Eliminar o Palmeiras seria maravilhoso porque iríamos à final e é nisso que estamos focados."

Desde que voltou ao time, depois de uma cirurgia, Kleber participou de quatro jogos e ainda não marcou gol. Espera reencontrar o caminho das redes adversárias nesta quinta-feira, em Barueri. O atacante admite que, pela vantagem que estabeleceu no primeiro jogo, o adversário tornou-se favorito para conquistar a vaga. Como receita para reverter a situação, ele diz que o Grêmio terá de ir para cima do Palmeiras, mas mantendo a organização e evitando cair no desespero.

O discurso de Kleber é semelhante ao de Vanderlei Luxemburgo. O técnico entende que o time perdeu o primeiro confronto com o Palmeiras não porque tenha jogado mal, mas por dois lances esporádicos do rival. "O adversário achou dois gols e nós podemos achar aqui", acredita o comandante gremista.

O zagueiro Werley e o meia Souza, que eram dúvidas por causa de contusões, treinaram na quarta-feira e devem ser escalados. Com isso, o Grêmio deve dispensar o esquema com três atacantes que usou na derrota para o Náutico, no domingo, por 1 a 0, pelo Brasileirão, e voltar ao 4-4-2 tradicional, deixando Kleber e Marcelo Moreno no ataque - assim, Miralles vai para o banco.

PALMEIRAS - Bruno; Cicinho, Maurício Ramos, Thiago Heleno e Juninho; Henrique, Marcos Assunção, João Vitor e Valdívia (Daniel Carvalho); Mazinho e Barcos. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

GRÊMIO - Victor; Edilson, Werley, Gilberto Silva e Pará; Fernando, Léo Gago, Souza e Marco Antônio; Kleber e Marcelo Moreno. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Árbitro - Ricardo Marques Ribeiro (MG); Horário - 21 horas; TV - SporTV e ESPN Brasil; Rádio - Estadão ESPN (AM 700/FM 92,9); Local - Arena Barueri, em Barueri (SP).