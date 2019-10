Grêmio aposta em recuperar lesionados para surpreender Flamengo no Maracanã

Após ser surpreendido pelo Flamengo em seu estádio, o Grêmio aposta em recuperar jogadores lesionados para tentar desbancar o time carioca no Maracanã, no dia 23, no jogo da volta da semifinal da Copa Libertadores. O time gaúcho precisa vencer ou empatar por ao menos 2 a 2 para alcançar a grande final, após empatar por 1 a 1 em seu estádio.

No grupo dos desfalques no jogo de ida, na noite de quarta-feira, estavam o zagueiro Pedro Geromel, o lateral Leonardo, o meia Jean Pyerre e o atacante Felipe Vizeu. Destes quatro atletas, apenas dois têm chances de voltar ao time titular a tempo de reforçar o Grêmio no fim do mês: Geromel e Jean Pyerre.

O zagueiro e o meio-campista são dois dos principais jogadores do time na temporada. Geromel já se consolidou como um dos melhores zagueiros do país nos últimos anos, com direito a convocações para a seleção brasileira. Cria da base gremista, Jean Pyerre é uma das revelações do time no ano.

Ambos os jogadores se recuperam de lesões musculares na coxa direita. Geromel é quem tem maior chance de estar 100% para o jogo no Maracanã. Jean Pyerre se machucou no fim de setembro, com prazo de reabilitação de 30 dias. Portanto, pode vir a ficar fora também da partida da volta.

"Eles [Flamengo] têm a vantagem, mas temos mais 90 minutos. O Grêmio gosta de jogar no Maracanã. Até lá podemos ter reforços", destacou Renato Gaúcho, na noite de quarta-feira, após o empate na Arena do Grêmio. Sem Geromel e Jean Pyerre, o treinador escalou David Braz e Luan.

Após os dois primeiros jogos das semifinais, quem você acha que passa para a final da Libertadores? — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) October 3, 2019

Outro "reforço" é o volante Maicon. Na quarta, ele entrou em campo somente no segundo tempo. E acabou iniciando a jogada que gerou o gol de empate dos anfitriões - Michel foi o titular da posição.

"Ele não joga há um mês. A minha intenção nem era colocar ele em campo hoje [quarta]. Foi um risco. Se não estivéssemos perdendo, dificilmente iria fazer isso", explicou Renato Gaúcho. Para o jogo da volta, com Maicon já com o ritmo de jogo retomado, o volante deve ser titular.