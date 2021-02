Grêmio aposta em volta de Diego Souza para ganhar mais uma vez do São Paulo

O Grêmio eliminou o São Paulo na Copa do Brasil após ganhar por 1 a 0 em casa, gol de Diego Souza, e depois segurar o empate no Morumbi. O atacante volta diante dos paulistas, neste domingo, às 20h30, para tentar novamente garantir um triunfo gaúcho. Vencer significa igualar a pontuação do adversário e se firmar na luta por vaga na Copa Libertadores de 2021.

Diego Souza causou polêmica na véspera do confronto decisivo da Copa do Brasil ao chamar o São Paulo de "time muito chato e que gosta de apitar o jogo", para evitar uma possível pressão na arbitragem daquele jogo. Sua atitude causou indignação e deixou o clima tenso. Mas a arbitragem realmente não causou polêmica.

Ele cumpriu suspensão diante do Botafogo e recupera a posição para tentar comandar mais uma vitória do Grêmio. Porém, deve ganhar "marcação" mais forte pelas declarações. Como o time gaúcho tem dois jogos seguidos em sua arena, a equipe de Renato Gaúcho planejou seis pontos para se garantir, matematicamente e de forma direta na fase de grupos da Libertadores.

Além de Diego Souza, Renato Gaúcho terá mais opções para montar o time diante do ex-líder, que também necessita de um resultado positivo na Arena. O goleiro Vanderlei e o lateral Victor Ferraz também estão confirmados após cumprirem suspensão.

O rodízio na lateral esquerda segue. Cortez atuou diante do Botafogo e agora dá lugar para Diogo Barbosa. Ambos tentam convencer Renato Gaúcho que merecem a vaga de titular na decisão da Copa do Brasil contra o Palmeiras. A dúvida permanecerá até o fim do Brasileirão.

Depois do confronto com o São Paulo, o Grêmio ainda hospeda o Athletico-PR. Ganhando de ambos, estará na Libertadores sem necessitar passar pela fase prévia e jogará sem tanta pressão na decisão diante do Palmeiras.

A única dúvida de Renato Gaúcho neste domingo está na escalação de Kannemann. O zagueiro argentino sente dores musculares e pode ser desfalque. David Braz e Paulo Miranda estão de sobreaviso.