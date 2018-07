Grêmio aposta na estreia de Fernandinho contra Coritiba

O Grêmio promove a estreia do atacante Fernandinho neste domingo, em jogo contra o Coritiba, a partir das 18h30, na Arena Grêmio, em Porto Alegre. Contratado durante a Copa do Mundo, o jogador entra no time para jogar aberto pelos lados do campo, ajudando na armação das jogadas e encostando no argentino Barcos para também concluir a gol.

O ataque tem sido o ponto fraco do Grêmio nesta edição do Brasileirão. Até agora, foram oito gols marcados em 11 jogos disputados, número que o deixa entre os piores do campeonato - o Figueirense é o líder desse ranking negativo, com apenas cinco gols. Por isso, a chegada de Fernandinho dá uma nova esperança para a torcida gremista.

Fernandinho entra no lugar de Alán Ruiz, que está contundido, mas chega para ser titular gremista, aumentando a concorrência por outras vagas no time. Com essa nova força ofensiva, o Grêmio tenta a segunda vitória seguida - fez 1 a 0 sobre o Figueirense na última rodada, chegando aos 19 pontos -, para se aproximar definitivamente do G-4.