Grêmio aposta na força de seu elenco para manter a liderança do Brasileirão

Garantido como primeiro do Grupo 8 da Copa Libertadores, após golear o Zamora (Venezuela) na última quinta-feira por 4 a 0, o Grêmio muda o foco para enfrentar o Sport neste domingo, às 18 horas, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

E, com pouco tempo para treinar após o triunfo, além da longa viagem para Pernambuco, o técnico Renato Gaúcho apostará em uma equipe alternativa para o importante duelo contra o Sport.

Depois de vencer as duas primeiras partidas do Brasileirão, contra Atlético Paranaense e Botafogo, o Grêmio assumiu a primeira posição da competição. E a aposta de Renato Gaúcho é que a força do elenco será capaz de manter o time na liderança.

"Temos de estar preparados. O grupo vem fazendo um excelente trabalho e aqueles que entrarem precisam manter a mesma pegada do time que vem jogando, para conseguirmos nos manter no alto da tabela. É um jogo difícil, mas o nosso foco está no Campeonato Brasileiro", avisou o zagueiro Rafael Thyere.

A equipe alternativa, contudo, terá um importante desfalque: o lateral-direito Leonardo Gomes, que sofreu um trauma no joelho e não tem previsão de retorno. Suspenso contra o Zamora, Ramiro pode ser improvisado na posição.