Grêmio aposta na volta de Barcos para melhorar ataque

Depois de ficar afastado de dois jogos por lombalgia, o atacante Barcos volta ao Grêmio para o duelo contra o Corinthians, neste domingo, às 16 horas, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A torcida gremista, que vinha contestando as atuações do artilheiro argentino, espera que ele finalmente desencante e marque os gols que andam faltando ao time.

Na última quinta-feira, quando perdeu para o Cruzeiro por 1 a 0 no Mineirão, ainda sem Barcos, o time do Grêmio sentiu mais uma vez a falta de um jogador capaz de definir as chances que criou. Na ocasião, o garoto Ronan, recém-saído das categorias de base, foi o substituto do argentino.

Além de Barcos, o técnico Luiz Felipe Scolari poderá contar com o retorno do meia Giuliano, recuperado das dores pubianas, mas ele deve ficar, por precaução, como opção no banco de reservas. Em compensação, o volante Riveros, com desconforto muscular, foi descartado para o jogo. Edinho, seu substituto imediato, também sofreu lesão, o que abre espaço para Walace entrar no time.