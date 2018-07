Grêmio aposta no apoio da torcida no Brasileirão O Grêmio espera que a traumática perda do título do Campeonato Gaúcho para o Internacional, no último domingo, no Estádio Olímpico lotado, não abale o apoio do torcedor ao time. Vice-presidente de Futebol do clube, Antônio Vicente Martins conta com o apoio do torcedor para a disputa do Campeonato Brasileiro.