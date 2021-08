Grêmio apresenta atacante Borja, que chega para ser o goleador do técnico Felipão

Felipão assumiu o Grêmio com a missão de salvar o time do rebaixamento no Brasileirão. A primeira constatação do treinador é que precisava de um camisa 9 e indicou Luiz Adriano. A reprovação da torcida o fez mirar em Borja, com quem já trabalhou no Palmeiras, e que chega a Porto Alegre para ser seu "goleador."

O colombiano de 28 anos assinou até o fim de 2022 e chegou bastante entusiasmado ao novo clube, após saber que não estava nos planos do Palmeiras. Vem por empréstimo e prometendo retribuir toda confiança dos gaúchos.

"Muitas equipes procuraram meu empresário, da América e da Europa. Muito pedido. Quando ele me falou que tinha o Grêmio, eu disse 'vamo'. Não só agora, há uns dois, três anos eu já falei isso pra ele. Um clube que tem três Libertadores, a competição mais difícil do mundo", afirmou o novo camisa 9 do Grêmio.

"Quero agradecer primeiramente a Deus por me permitir estar aqui no Brasil novamente, que considero a minha segunda casa", disse. "Agradeço à diretoria do clube, que acreditou em meu potencial. Estou muito feliz e espero poder fazer muitos gols, história e ser campeão. Estar aqui é um sonho que estava em meu coração", prometeu.

Borja também mostrou-se entusiasmado com os torcedores após recepção calorosa. Com a lesão de Diego Souza, os tricolores estavam carentes de um jogador finalizador. Agora, acreditam ter. "Agradeço muito à torcida do Grêmio e agora vou trabalhar muito para dar alegria para ela."

Por fim, Borja garantiu que a adaptação não será um problema pelo fato de já ter trabalhado com o técnico no Palmeiras. "Felipão já conhece as minhas características e o que consigo fazer a cada partida", falou. "Sei que preciso me movimentar bem e vou trabalhar muito para isso", enfatizou, antes de apresentar sua característica em campo. "Gosto muito de fazer jogadas em diagonais curtas, mas o que o professor me orientar, vou tratar de fazer."