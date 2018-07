Grêmio apresenta defesa contra nova denúncia por invasão na final da Copa do Brasil

As entradas em campo da filha de Renato Gaúcho, nos jogos decisivos da Copa do Brasil, geraram polêmica no Grêmio. Após a partida de volta da semifinal, contra o Cruzeiro, na Arena Grêmio, o time mandante acabou recebendo uma multa por conta da entrada de Carol Portaluppi ao fim do jogo. No confronto de volta da final, contra o Atlético-MG, também no estádio, a cena voltou a se repetir, e o clube foi novamente denunciado. Contudo, o Grêmio já tem defesa preparada para o caso.

De acordo com o vice jurídico do tricolor gaúcho, Nestor Hein, a filha do treinador do Grêmio tinha uma credencial que permitia sua entrada em campo no dia 7 de dezembro. Portando, a defesa alega que as atitudes foram avisadas.

"A Carol recebeu uma credencial que a autorizava a entrar no campo quando o jogo terminasse. A gente fica espantado. Parece uma paranoia com o Renato", disse o dirigente à Rádio Guaíba. A entrada da jovem ocorreu após o término do jogo, ou seja, não teria nenhuma interferência no resultado final.

Contudo, o caso da entrada da jovem não é a única reclamação contra o Grêmio. Outra denúncia foi feita, pelo uso de sinalizadores por parte da torcida gaúcha. Por fim, os zagueiros Kannemann e Erazo, do Grêmio e do Atlético-MG respectivamente, brigaram ao fim do duelo, o que também resultou em denúncias que serão julgadas pelo STJD.