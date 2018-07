Grêmio apresenta mais 3 reforços para temporada 2012

O meia Felipe Nunes, de 21, vem do Independente de Limeira, time do interior de São Paulo que, no ano passado, conquistou o título da quarta divisão do futebol paulista. Ele agora tem a chance de dar um grande salto na carreira. "É um sonho jogar em um grande clube. É maravilhoso jogar ao lado de grandes jogadores como o Douglas e o Marquinhos. Tenho certeza que vai dar tudo certo neste ano e o Grêmio vai sair vitorioso."

Grolli, o mais velho deles, aos 22 anos, também foi campeão em 2011. Com a Chapecoense, ele conquistou o Campeonato Catarinense no primeiro semestre e por pouco não alcançou o acesso na Série B do Brasileirão. "É um grupo bom e um ano importante para o Grêmio, que espera conquistar títulos e eu quero ajudar. É muito bom trabalhar com estes jogadores experientes e que passam muitas coisas pra gente"

Já o zagueiro Pablo, que se destacou pelo Ceará no Campeonato Brasileiro, tem apenas 20 anos e sabe que tem que agarrar a chance no Olímpico. "É uma satisfação imensa jogar em um clube grande como o Grêmio. Sei da responsabilidade de vestir essa camisa maravilhosa e espero trabalhar para aproveitar a oportunidade que surgir."