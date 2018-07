Grêmio apresenta mais dois reforços: Souza e Deretti

Souza custou ao Grêmio cerca de 3 milhões de euros por 50% dos seus direitos econômicos, uma vez que sua permanência foi um pedido expresso de Vanderlei Luxemburgo. O jogador garante que nunca pensou em ter outro destino em 2013 senão o Grêmio.

"A gente estava ansioso com essa situação toda. Eu estava no Rio treinando, para chegar aqui com a condição física que eu precisava. Estava esperando a ligação para poder vir e ajudar o Grêmio", disse ele.

Tratado como reforço do peso, o volante se mostrou humilde. "Tenho que manter os pés no chão e não me deslumbrar. Eu sou um jogador limitado, não sou nenhum jogador que chego para resolver. Eu não decido, mas ajudo. Sou um coadjuvante. É continuar assim que vai me ajudar e ajudar a equipe", avaliou ele.

O outro reforço apresentado nesta sexta-feira pelo Grêmio chega com status de promessa, por empréstimo. O meia Jean Deretti, de 19 anos, é a grande revelação do Figueirense e foi trocado pelo volante Willian Magrão. Os meias Maylson e Felipe Nunes também foram para o Orlando Scarpelli.