Grêmio apresenta Marcelo Moreno com festa em estádio

PORTO ALEGRE - O atacante Marcelo Moreno foi apresentado pelo Grêmio em grande estilo nesta terça-feira. Um palco montado na pista de atletismo do Olímpico recebeu o boliviano com festa, diante de mil torcedores gremistas, e acompanhado do presidente Paulo Odone, do presidente do Conselho deliberativo Raul Régis de Freitas Lima, e do diretor de futebol Paulo Pelaipe.

"Vou tentar ser aqui no Grêmio o profissional que sempre fui. Quero fazer de tudo para ajudar o time a ganhar títulos. Vim para fazer gols, e espero que sejam muitos", declarou o atacante, empolgado pelas manifestações de apoio da torcida.

"Foi o que me motivou a vir para o Grêmio. Desde quando jogava no Cruzeiro, sempre tive um grande carinho pelo torcedor do Grêmio. A forma como eles apoiam o time e fazem a avalanche a cada gol é diferente", comentou o jogador, que deverá formar a dupla de ataque titular do Grêmio com Kléber.

Odone exaltou o interesse do atleta em defender o Grêmio. "O Marcelo Moreno chega dentro daquela perspectiva que temos de reforçar a equipe e fazer um time competitivo para entrarmos na [nova] Arena com títulos. Ele conhece o Grêmio, conhece nossa torcida, gostou do nosso projeto. Está com vontade de vir jogar no Grêmio e ser campeão", afirmou.

Após a apresentação oficial, Moreno se juntará ao elenco gremista somente no dia 4 de janeiro, data da reapresentação dos atletas para o início da pré-temporada.