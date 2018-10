Grêmio arranca empate com o Bahia, mas perde chance de pular para a 2ª posição

Em um jogo emocionante em Porto Alegre e cheio de alternâncias, o Bahia abriu vantagem com gols marcados por Élber, mas o Grêmio conseguiu arrancar o empate por 2 a 2 nos últimos minutos, na noite deste sábado, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas desperdiçou a chance de assumir a vice-liderança.

Embalados por classificações em competições sul-americanas durante a semana - o Grêmio se tornou semifinalista da Copa Libertadores e o Bahia está nas quartas de final da Sul-Americana -, os times entraram olhando para partes diferentes da tabela do Brasileirão.

Com organização tática, contra-ataques precisos e o brilho de Élber, o Bahia esteve perto da vitória, mas só conseguiu somar um ponto, chegando aos 31, na 14ª colocação, com apenas um de vantagem para a zona de rebaixamento.

Já o Grêmio agora está com 51 pontos, em quinto lugar, a cinco do líder Palmeiras, que será o seu próximo adversário, em 14 de outubro, no Pacaembu. Um dia depois, o Bahia terá pela frente o Paraná, em casa.

O JOGO

Não deu nem tempo para observar se a formação do Grêmio com Jael como centroavante e os laterais Leonardo e Juninho Capixaba ia funcionar. Logo aos dois minutos, o Bahia abriu o placar. Léo cobrou lateral na direção da área do Grêmio, Nilton desviou e Élber, livre, completou para as redes.

O gol precoce do Bahia intensificou um cenário previsto para o jogo, de maior presença gremista no campo de ataque. E foi assim mesmo, com o time da casa tendo maior controle da posse de bola, mas finalizando pouco, especialmente porque o seu adversário se defendia bem. E quando conseguiu fazê-lo, teve um gol de Cícero bem anulado, por impedimento, em jogada aérea, a sua principal arma no primeiro tempo.

Já o Bahia era perigoso em contra-ataques e até teve chance para ampliar a sua vantagem em finalização de Gilberto. E para deixar a situação gremista ainda mais complicada, Everton deixou o duelo pouco antes do intervalo, com dores na coxa direita, situação que pode colocar em risco a sua apresentação à seleção brasileira para os amistosos contra Argentina e Arábia Saudita.

No segundo tempo da partida em Porto Alegre, o Grêmio tentou acelerar, para envolver o sistema defensivo do Bahia, que seguiu se portando bem. E não se desorganizou nem quando ficou com dez jogadores em campo, após a expulsão do zagueiro Jackson, que fazia a primeira partida como titular em mais de um ano, em função de uma grave lesão.

Nem quando esteve em inferioridade numérica, o Bahia abdicou de atacar. E acabou marcando o seu segundo gol aos 22 minutos. No lance, após Kannemann cortar cruzamento, Zé Rafael bateu cruzado e Élber, livre, empurrou a bola para o gol.

A partir daí, o Grêmio se lançou ao ataque e conseguiu arrancar o empate em dois lances quase seguidos, ambos com a participação de Marinho, o substituto de Everton. Aos 38 minutos, Marinho aplicou dribles, e a bola sobrou para Alison, que deu enfiada par Juninho Capixaba, livre, marcar. Na sequência, Marinho passou por marcadores até cair na grande área, com a arbitragem assinalando pênalti, que foi convertido por Jael aos 41.

O Grêmio tentou marcar o terceiro gol, mas não teve sucesso, assim como o Bahia, que quase fez o seu terceiro no lance final, em cobrança de falta de Zé Rafael, que foi defendida por Paulo Victor. Assim, o duelo terminou mesmo empatado em 2 a 2.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2 x 2 BAHIA

GRÊMIO - Marcelo Grohe (Paulo Victor); Leonardo, Geromel, Kannemann e Juninho Capixaba; Maicon (André), Cícero, Alisson, Luan e Everton (Marinho); Jael. Técnico: Renato Gaúcho.

BAHIA - Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Jackson e Léo; Nilton, Gregore, Zé Rafael e Ramires (Ignácio); Élber e Gilberto (Edigar Júnio). Técnico: Enderson Moreira.

GOLS - Élber, aos dois minutos do primeiro tempo e aos 21 minutos do segundo tempo. Juninho Capixaba, aos 38, e Jael, aos 41 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR).

CARTÕES AMARELOS - Nino Paraíba, Ramires, Gilberto, Kannemann, Juninho Capixaba.

CARTÃO VERMELHO - Jackson.

RENDA - R$ 992.980,00.

PÚBLICO - 26.912 pagantes (31.516 presentes).

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).