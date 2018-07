Grêmio bate Criciúma e abre folga em terceiro lugar no Brasileirão

O Grêmio conquistou neste sábado a sua terceira vitória seguida e deu ótimo passo na briga para estar na Libertadores do ano que vem. Jogando em Criciúma, fez 3 a 0 no lanterna do Brasileirão e chegou aos 60 pontos, a apenas três do vice-líder São Paulo, que também já fez 34 jogos. Fluminense, Inter e Atlético-MG têm 57 pontos, mas os dois últimos fizeram um jogo a menos.

Do outro lado da tabela, o Criciúma encaminha o rebaixamento. Ao perder a sexta seguida, o time catarinense mantém o último lugar, com 30 pontos, a seis da Chapecoense, a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Faltando quatro rodadas para o fim do Brasileirão, o Criciúma pode cair antes do próximo fim de semana. Na quarta, recebe o Bahia, por enquanto o penúltimo colocado.

O JOGO

O começo da partida já mostrava o que vinha pela frente. O Grêmio simplesmente tomou conta do jogo desde o primeiro minuto, com uma jogada de Luan, que tabelou com Dudu, recebeu de volta e mandou pra fora. Junto com Barcos, o trio recebia de Zé Roberto para oferecer risco à defesa do Criciúma.

A pressão deu resultado logo: aos 12 minutos, Joílson dormiu na zaga e Dudu aproveitou para roubar a bola e driblar o goleiro Bruno, abrindo o placar. Mais calmo, o visitante começou a tocar a bola com mais calma, para desespero do time da casa. Aos 39 minutos, Zé Roberto cobrou escanteio direto na cabeça de Barcos, que não errou: 2 a 0.

No segundo tempo, mudanças na escalação deixaram o Criciúma um pouco mais reativo, principalmente com Lucca no ataque. Mas o Grêmio não diminuiu o ritmo. Aos 15 minutos, Barcos recebeu de frente para o goleiro e chutou para fora. Aos 20, Ramiro recebeu passe de Dudu e tocou no contrapé de Bruno, marcando o terceiro.

O baile continuou mesmo com o esforço do veterano Paulo Baier. Mas a noite era do adversário: enquanto a torcida do Criciúma saía mais cedo do estádio, os visitantes gritavam olé.

FICHA TÉCNICA:

CRICIÚMA 0 x 3 GRÊMIO

CRICIÚMA - Bruno; Luís Felipe (Maurinho), Joílson, Fábio Ferreira e Bruno Cortez; Rafael Pereira, Martinez (Paulo Baier), João Vitor e Cléber Santana; Lucca e Souza (Ricardinho). Técnico: Toninho Cecílio.

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Pará, Geromel, Rhodolfo e Zé Roberto; Fellipe Bastos, Walace, Ramiro; Dudu (Everton), Luan (Alan Ruiz) e Barcos (Lucas Coelho). Técnico: Felipão.

GOLS - Dudu, aos 12, e Barcos, aos 39 do primeiro tempo; Ramiro, aos 20 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

CARTÕES AMARELOS - Lucca, Martinez, Cleber Santana, Maurinho (Criciúma); Luan, Fellipe Bastos (Grêmio).

PÚBLICO - 9.050 pessoas.

RENDA - R$ 215.895.

LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).