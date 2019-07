Grêmio bate Criciúma em jogo-treino e se reabilita após sofrer goleada

O Grêmio superou o Criciúma por 2 a 1 em jogo-treino realizado na tarde desta sexta-feira, no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, e se reabilitou depois de ter sofrido na última segunda uma surpreendente goleada por 4 a 1 para o São José-RS, em outro duelo de preparação desta sua intertemporada.

A equipe tricolor derrotou o time catarinense com gols do meio-campista Alisson e do atacante André, ambos marcados na segunda etapa da atividade, enquanto o seu rival descontou o placar com o zagueiro Sandro balançando as redes.

Neste teste, o técnico Renato Gaúcho escalou o Grêmio com Paulo Victor; Leonardo Gomes, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon, Matheus Henrique e Alisson; Diego Tardelli, Pepê e Luan. No decorrer do jogo entraram David Braz, Jean Pyerre e André nos respectivos lugares de Kannemann, Luan e Tardelli.

Alisson abriu o placar do jogo-treino com uma belo chute de perna esquerda aos sete minutos do segundo tempo. Depois, o Criciúma chegou ao empate ao se aproveitar de uma falha do goleiro Paulo Victor, que afastou mal uma bola após cruzamento da esquerda e viu a mesma sobrar para Sandro completar para as redes. O Grêmio, entretanto, chegou à vitória com um gol de André, que finalizou para marcar ao pegar um rebote dado pelo goleiro Bruno Grassi após um arremate do lateral Leonardo Gomes.

Este foi o penúltimo teste gremista visando a partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, em Porto Alegre, contra o Bahia. Neste sábado pela manhã, a equipe tricolor fará um jogo-treino contra o time do Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul. A atividade servirá para Renato Gaúcho testar, principalmente, jogadores que não atuaram contra o Criciúma nesta sexta.

PROMESSA RENOVA COM MULTA ALTA

O Grêmio também anunciou nesta sexta-feira a renovação do contrato do lateral-esquerdo Guilherme Guedes, que é titular do chamado time de transição do clube na disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O jogador de 20 anos assinou acordo para defender a equipe até dezembro de 2023 e o valor da multa fixada para rescisão do vínculo foi de 80 milhões de euros (cerca de R$ 342 milhões, na cotação atual).

Considerado uma promessa da base, ele deve figurar em breve no elenco principal do Grêmio, sendo que já chegou a atuar pela equipe profissional. No ano passado, jogou em um empate por 1 a 1 com a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro, em uma ocasião na qual foi chamado por Renato como solução de emergência na lateral esquerda, para a qual ele não tinha opções para escalar naquela ocasião.