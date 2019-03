Grêmio bate Inter em clássico dos reservas e assegura liderança do Gaúcho

Em um Gre-Nal marcado pelas escalações de times reservas, o Grêmio contou com a força de sua torcida para vencer o seu maior rival e garantir a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Na Arena Grêmio, em Porto Alegre, o time comandado por Renato Gaúcho derrotou o Internacional por 1 a 0, em jogo válido pela décima rodada. O lateral Leonardo, único titular escalado, marcou o gol da vitória.

O Inter completa cinco anos no próximo dia 30 sem ganhar no campo do rival. São nove jogos seguidos sem vitória. Invicto no Estadual, o Grêmio chegou a 26 pontos, na liderança, e garantiu a vantagem de jogar em casa nas próximas fases. O Inter, por sua vez, viu a sequência de sete vitórias seguidas chegar ao fim, caindo para o terceiro lugar, com 19 pontos.

O clássico, que começou quente durante a semana com a decisão do Inter de mandar a campo reservas em protesto contra punição a Nico López, teve surpresas antes da bola rolar. O Grêmio também mandou a campo um time misto e ainda viu, no aquecimento, Paulo Victor passar mal por conta de uma virose, problema que quase tirou Renato Gaúcho do banco de reservas da partida e acabou substituído por Brenno, terceiro goleiro gremista.

Com a bola rolando, o clássico começou brigado e com menos de cinco minutos o primeiro cartão amarelo foi mostrado para Roberto por falta em Pepê. Único titular a entrar em campo, o lateral Leonardo comandou o ataque gremista. Logo aos oito minutos, ele pegou sobra após cobrança de escanteio e obrigou Daniel a fazer grande defesa.

Os donos da casa mantiveram o ritmo em busca do gol, mas os reservas do time colorado conseguiram se segurar para evitar o pior. As coisas ficaram mais complicadas para o Inter aos 29 minutos, quando Nonato recebeu segundo amarelo e foi expulso. Com a superioridade numérica, o Grêmio abriu o placar ainda no primeiro tempo. Aos 42 minutos, em bela troca de passes, Leonardo recebeu de André, invadiu a área e finalizou rasteiro.

Mesmo com um jogador a menos, o Inter voltou mais ligado no segundo tempo e se arriscou no ataque. Em cobrança de falta, Uendel testou Brenno, que teve dificuldades para segurar. Em seguida foi a vez de Paulo Miranda salvar. Tréllez, que entrou no intervalo, pegou sobra dentro da área, mas o zagueiro gremista salvou em cima da linha.

Sem a mesma objetividade da primeira etapa, Renato Gaúcho colocou algumas de suas estrelas no jogo. Everton e Diego Tardelli foram a campo para oxigenar o ataque e matar de vez o clássico. Os gremistas, no entanto, não conseguiram mais encaixar jogadas, mas a vitória foi confirmada.

Os dois times voltam a campo no meio de semana pela última rodada da primeira fase do Estadual. Na quarta-feira, às 21h30, o Grêmio visita o Pelotas, enquanto o Inter recebe o Novo Hamburgo.