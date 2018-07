Grêmio bate LDU nos pênaltis e avança na Libertadores

PORTO ALEGRE - O Grêmio está na fase de grupos da Copa Libertadores. Nesta quarta-feira, o time gaúcho fez um jogo histórico contra a LDU, na sua Arena. Venceu por 1 a 0, invertendo o placar do jogo de ida e levou a decisão para os pênaltis. Depois de 12 cobranças (seis de cada lado), Marcelo Grohe pegou a batida de Morante e levou a equipe ao Grupo 8, de Fluminense, Huachipato (Chile) e Caracas (Venezuela).

O jogo ficou marcado por uma cena triste. Ao comemorar o gol de Elano, os gremistas fizeram a tradicional avalanche, na arquibancada térrea atrás de uma das traves. O acúmulo de torcedores nas grades fez com que parte do alambrado rompesse, com muitos gremistas caindo no fosso. Pelo menos oito deles precisaram de atendimento médico, sem nenhum caso grave.

O gol de Elano saiu aos 16 minutos do segundo tempo, num chute incrível. O meia arriscou de muito longe, forte. A bola pegou curva e foi no ângulo do goleiro Dominguez, que só assistiu, sem reação.

Aos 42, a LDU teve Hurtado expulso depois de o defensor entrar de voadora na altura do rosto de Deretti, garoto que substituiu Elano. Mas Vanderlei Luxemburgo já havia feito as três mudanças e não conseguiu colocar o time ainda mais para o ataque nos minutos finais.

Nos pênaltis, André Lima fez, Saritama igualou, mas Saimon bateu mal, fraco, indicando o canto, e permitiu a defesa de Dominguez. Na sequência, Vitti colocou a LDU na frente. Willian José não sentiu a pressão e converteu o dele. Logo depois, viu Reasco, outro ex-são-paulino, carimbar a trave.

Pará tomou distância, bateu forte, no meio do gol, e abriu vantagem para o Grêmio. Mas Velez chutou rasteiro e fez 3 a 3. Estreante, Vargas deixou o dele e deixou a pressão para Canuto, que também bateu com tranquilidade para marcar 4 a 4.

A torcida se assustou com a cobrança de Alex Telles. Dominguez chegou na bola, mas não fez a defesa. Aí surgiu o herói: Marcelo Grohe pegou com o pé a batida de Morante e classificou o Grêmio. Digno de nota, o fato de Zé Roberto, mais experiente do time, não entrar na lista de cobradores.

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO 1 (4) X (5) 1 LDU

GRÊMIO

Marcelo Grohe; Pará, Bressan, Saimon e Alex Telles; Fernando (Willian José), Souza, Elano (Deretti) e Zé Roberto; Vargas e Marcelo Moreno (André Lima).

Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

LDU

Dominguez; Hurtado, Canuto, Morante e Madri; Vera, Hidalgo, Féraud (Vitti) e Reasco; Saritama e Garcés (Velez). Técnico: Edgardo Bauza.

GOL - Elano, aos 16 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Saúl Laverni (Argentina).

CARTÕES AMARELOS - Souza, Elano e Vera.

CARTÃO VERMELHO - Hurtado.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

Local: Arena Grêmio, em Porto Alegre.