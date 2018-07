Grêmio bate Millonarios pelas quartas da Sul-Americana

Em campo, o Grêmio mostrou mais disposição e dominou as ações da partida. O Millonarios, assim como fez na fase anterior contra o Palmeiras, quando jogou no estádio do Pacaembu, em São Paulo, preferiu se fechar na defesa e arriscar algum contra-ataque. Não teve muito sucesso e foi muito pressionado pelos gaúchos.

O gol da vitória do Grêmio saiu aos 37 minutos do primeiro tempo. Após escanteio cobrado pelo meia Zé Roberto pelo lado direito, a bola foi desviada da primeira para a segunda trave e encontrou Marco Antônio sem marcação para marcar de cabeça.

Como a partida de volta acontecerá somente daqui duas semanas, o Grêmio volta as atenções agora para o Campeonato Brasileiro, em que está em terceiro lugar e luta para se classificar à Copa Libertadores. Neste sábado, o time recebe a Ponte Preta, no estádio Olímpico, pela 34.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 x 0 MILLONARIOS-COL

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Pará, Gilberto Silva, Naldo e Anderson Pico; Fernando, Marco Antonio (Souza), Leo Gago (André Lima) e Zé Roberto; Leandro (Marquinhos) e Marcelo Moreno. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

MILLONARIOS-COL - Luis Delgado; Lewis Ochoa, Román Torres, Pedro Franco e Jarol Martínez; Yhonny Ramírez, Juan Esteban Ortiz (Omar Vásquez), Harrison Otálvaro e Mayer Candelo (Élkin Blanco); Wason Rentería e Wilberto Cosme (Jorge Perlaza). Técnico: Hernán Torres.

GOL - Marco Antônio, aos 37 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fernando, Marco Antônio e Leandro (Grêmio); Román Torres, Jarol Martínez e Yhonny Ramírez (Millonarios-COL).

ÁRBITRO - Julio Bascuñán (Fifa/Chile).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Olímpico, em Porto Alegre (RS).