Grêmio bate Monagas, lidera grupo e garante vaga nas oitavas da Libertadores

Sem a mesma facilidade do primeiro jogo contra o Monagas, em casa, o Grêmio voltou a derrotar o time venezuelano, desta vez por 2 a 1 na noite desta terça-feira, na cidade de Maturín. O triunfo garantiu a classificação da equipe gaúcha às oitavas de final da Copa Libertadores e manteve o time ao topo do Grupo A.

+ TEMPO REAL: Confira como foi o jogo na Venezuela

Com sua defesa titular, mas seu meio-campo e ataque reservas, o time de Renato Gaúcho chegou aos 11 pontos e se manteve à frente do Cerro Porteño, que é o segundo colocado, com dez. O Defensor Sporting é o terceiro, com quatro, e o Monagas, sem mais chances de classificação, tem três.

O Grêmio entrou em campo nesta terça precisando apenas de um empate para se classificar porque, mais cedo, o Cerro vencera o Defensor por 1 a 0. Com estes resultados, os dois classificados da chave já estão definidos, restando definir o primeiro colocado na última rodada, o que dá vantagem no mata-mata.

Para o duelo desta noite, Renato Gaúcho decidiu poupar quase todo o setor ofensivo do seu time. Somente Ramiro esteve em campo, após cumprir suspensão no Gre-Nal do fim de semana. Confiante, o treinador apostava na goleada de 4 a 0 do jogo contra o Monagas, em Porto Alegre, para vencer nesta terça sem precisar da força máxima.

O JOGO

Com uma equipe mista, o Grêmio sofreu no primeiro tempo mais com as limitações do gramado do que com a falta de entrosamento no setor ofensivo. O campo irregular, onde a bola parecia quicar em alguns momentos, prejudicou o conhecido toque de bola gremista, que suava para furar as linhas defensivas do time venezuelano.

Apesar disso, o time brasileiro criou boas oportunidades. Na primeira, e melhor delas na etapa inicial, Madson cruzou da direita e Alisson encheu o pé e mandou longe do gol, logo aos seis minutos de jogo. Logo em seguida o meia-atacante sentiu dores musculares e deu lugar a Maicosuel em campo.

Thonny Anderson, que encabeçava o ataque gremista, também perdeu boa chance aos 25, ao arriscar chute rasteiro e cruzado da esquerda, perto do pé da trave esquerda do goleiro Baroja. A chance não foi tão clara quanto à cobrança de falta de Cícero, que acertou a trave, aos 32. No rebote, Maicosuel mandou longe.

O Monagas só levou perigo nos instantes finais da etapa. Aos 44, Romero deu belo drible em Kannemann dentro da área e acertou forte chute. Marcelo Grohe, contudo, fez linda defesa e deu tranquilidade ao Grêmio.

O segundo tempo começou morno. Com sua zaga titular, o Grêmio praticamente não sofria ameaças. Por outro lado, criava pouco no ataque. O jogo, então, passou a se concentrar no meio-campo, sem maiores chances de gols.

O Grêmio só conseguiu ameaçar o gol de Baroja na etapa final a partir dos 19 minutos. Foi quando Cícero acertou chute colocado de fora da área e o goleiro precisou espalmar para evitar o gol. Na sequência, aos 23, Ramiro tentou chute rasteiro de fora da área e viu a bola atravessar toda a área e morrer no canto direito de Baroja.

Após o gol, o Monagas partiu para o ataque na base do desespero. E quase arrancou o empate. Aos 35, Marcelo Grohe precisou novamente mostrar serviço. À queima-roupa, defendeu chute de Cádiz, quase da marca do pênalti.

Quando o placar parecia definido, dois lances inesperados movimentaram o jogo. Aos 46, Luís González fez cruzamento despretensioso da esquerda e Kannemann, mesmo sem maiores ameaças dentro da área, desviou contra as próprias redes.

Apenas dois minutos depois, Cícero sofreu falta dentro da área. O árbitro confirmou a penalidade e Jailson bateu no canto para confirmar a vitória dos brasileiros, aos 51 minutos do segundo tempo.

O Grêmio encerrará sua participação na fase de grupos da Libertadores contra o Defensor Sporting na quarta-feira da próxima semana, dia 23, em casa. O Monagas, já eliminado, visitará o Cerro Porteño no mesmo dia, no Paraguai.

FICHA TÉCNICA:

MONAGAS 1 x 2 GRÊMIO

MONAGAS - Alain Baroja; Ismael Romero, Lucas Trejo, Roberto Chacón (Palácios) e Óscar González; Javier García, Agnel Flores e Carlos Suárez; Luis González, Jhonder Cádiz e Christian Flores (Reyes). Técnico: Jhonny Ferreira.

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Madson (Lima), Pedro Geromel, Kannemann e Cortez; Michel, Jailson, Ramiro, Cícero e Alisson (Maicosuel); Thonny Anderson (Thaciano). Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS - Ramiro, aos 23, Kannemann (contra), aos 46, e Jailson (pênalti), aos 51 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Madson, Javier García, Óscar González, Christian Flores.

ÁRBITRO - Fernando Rapallini (Fifa/Argentina).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Monumental, em Maturín (Venezuela).