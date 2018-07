Grêmio bate o Atlético-PR mais uma vez e pega Cruzeiro na semi da Copa do Brasil

Somente uma atuação de muita inspiração, garra e superação poderia dar alguma chance para o Atlético Paranaense reverter a vantagem de 4 a 0 que o Grêmio construiu no jogo de ida em Porto Alegre, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, na partida de volta, na Arena da Baixada, em Curitiba, nada disso aconteceu para o time rubro-negro, derrotado de virada por 3 a 2. Vaga nas semifinais para os gremistas.

Assim como aconteceu em 2016, o Grêmio terá o Cruzeiro na luta por uma vaga na decisão - no ano passado o time gaúcho passou e foi campeão em cima do Atlético Mineiro. As semifinais serão nos dias 16 e 23 de agosto. Um sorteio na próxima segunda-feira, na sede da CBF, no Rio, definirá os mandos de campo. O clássico carioca entre Flamengo e Botafogo decidirá o outro finalista da Copa do Brasil.

Em campo, os poucos torcedores atleticanos que foram à Arena da Baixada tiveram um pouco de esperança apenas na primeira metade da etapa inicial. Até os 20 minutos, o time jogou bem, procurou manter a posse de bola e acuar o Grêmio no campo de defesa. Aos 15, abriu o placar em um boa jogada de Douglas Coutinho pela direita, que cruzou rasteiro na segunda trave para o atacante Pablo completar para o gol.

Só que a esperança foi por água abaixo com o empate do Grêmio, aos 25 minutos. Luan recebeu pela meia direita e deu o passe para Pedro Rocha na entrada da área. O atacante cortou a marcação pela esquerda, dentro da área, e chutou no canto esquerdo baixo para vencer o goleiro Weverton. O Atlético Paranaense precisava, neste momento, de mais cinco gols.

Daí para frente, mais nada deu certo para os rubro-negros. Ainda no intervalo, a torcida atleticana já não acreditava em mais nada e passou a vaiar o time. Na segunda etapa, o Atlético Paranaense tentou, mas não teve competência para marcar gols quando precisava - só fez o segundo aos 46 minutos com Felipe Gedoz, em cobrança de falta. Antes disso, o Grêmio já tinha feito dois - com Everton, aos 24, e novamente Pedro Rocha, aos 34 - para decretar a vitória e a classificação.

Antes da Copa do Brasil, o Grêmio volta as atenções para o Campeonato Brasileiro, onde está em segundo com 32 pontos e persegue o líder Corinthians, que tem 40. Neste domingo, às 19 horas, terá pela frente o terceiro colocado Santos, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 17.ª rodada.

O Atlético Paranaense, que ainda mantém esperanças de título na Copa Libertadores - está nas oitavas de final contra o Santos -, tem com o que se preocupar no Brasileirão. Na perigosa 16.ª colocação com 17 pontos, joga na segunda-feira contra o Vasco, às 20 horas, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-PR 2 x 3 GRÊMIO

ATLÉTICO-PR - Weverton; Gustavo Cascardo, Cleberson, Wanderson e Nicolas (Sidcley); Eduardo Henrique (Eduardo da Silva), Matheus Rossetto, Matheus Anjos e Felipe Gedoz; Douglas Coutinho (Yago) e Pablo. Técnico: Fabiano Soares.

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Leonardo, Bressan, Kannemann e Marcelo Oliveira (Cortez); Michel, Jailson (Everton) e Ramiro (Kaio); Fernandinho, Pedro Rocha e Luan. Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS - Pablo, aos 15, e Pedro Rocha, aos 26 minutos do primeiro tempo; Everton, aos 24, Pedro Rocha, aos 34, e Felipe Gedoz, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Nicolas (Atlético-PR); Bressan (Grêmio).

ÁRBITRO - Raphael Claus (Fifa/SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).