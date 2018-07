Grêmio bate o Avaí fora de casa e entra no G4 do Brasileirão

Em menos de nove minutos de jogo, o Grêmio abriu dois gols de vantagem, assegurou a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, e mostrou supremacia sobre um Avaí retrancado, na Ressacada, em Florianópolis, neste sábado, em jogo válido pela nona rodada.

A primeira vitória fora de casa, definida com o placar de 2 a 1, colocou o time gaúcho no G4 do Brasileirão, com 17 pontos, em terceiro lugar. Apesar da reação no segundo tempo com o gol de Anderson Lopes, o Avaí não conseguiu reverter o placar e fica com 12 pontos na tabela e na zona intermediária da classificação.

Desfalcado - atuou sem o capitão Marquinhos -, o Avaí entrou em campo com três zagueiros. Logo no início do jogo, aos 37 segundos de partida, Nino Paraíba marcou bobeira e entregou a bola para Pedro Rocha, que abriu o placar para o Grêmio.Desestabilizado, o Avaí não conseguiu se recompor. Aos nove minutos, Luan sofreu falta de Jéci na entrada da área. Com perfeição, Luan colocou a bola no ângulo, sem chances de defesa para Vagner.

O Grêmio dominou o primeiro tempo, com triangulações no campo ofensivo administrando a vantagem. O time ainda chegou a oferecer perigo ao gol de Vagner com Pedro Rocha, aos 18 minutos, e com Douglas aos 19 minutos. Aos 41 minutos, Luan também teve chances de ampliar. Depois de jogada pela direita, ele deixou a bola para Pedro Rocha, mas o tiro saiu pela esquerda da meta.

Em desvantagem, o Avaí mexeu no meio-campo e foi mais ofensivo no segundo tempo. Aos nove minutos da etapa final, o estreante Lucas Ramon derrubou Eltinho na área e o árbitro Marcelo de Lima marcou pênalti. Anderson Lopes converteu e diminuiu a vantagem gremista.O time catarinense criou chances de gol. Aos 20 minutos, Pablo desperdiçou chance após a bola sobrar dentro da área. Aos 41, Nino Paraíba recebeu na ponta direita e cruzou na primeira trave, mas Rômulo mandou para fora.

No finzinho do jogo, Rômulo foi ao chão, mas a falta não foi marcada, ficando o jogador com amarelo pela reclamação, momento em que árbitro Marcelo Henrique apontou o centro de campo e deu o apito final.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 1 x 2 GRÊMIO

AVAÍ - Vagner; Antônio Carlos, Jeci (Pablo) e Emerson; Nino Paraíba, Adriano (Rômulo), Renan, Denner (Juninho) e Eltinho; André Lima e Anderson Lopes. Técnico: Gilson Kleina.

GRÊMIO - Tiago; Lucas Ramon, Geromel, Rhodolfo e Marcelo Hermes; Walace, Maicon (Fellipe Bastos), Giuliano e Douglas (Braian Rodríguez); Luan e Pedro Rocha (Yuri Mamute). Técnico: Roger Machado.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (Fifa-PE)

CARTÕES AMARELOS - Anderson Lopes e Rômulo (Avaí); Yuri Mamute e Tiago (Grêmio).

GOLS - Pedro Rocha, aos 37 segundos e Luan, aos 9 minutos do primeiro tempo; Anderson Lopes, aos 10 minutos do segundo tempo.

PÚBLICO - 11.221

RENDA - R$ 305.930,00

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).