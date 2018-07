Grêmio bate o Flamengo por 2 a 0, em casa, pelo Campeonato Brasileiro

PORTO ALEGRE - O Grêmio venceu o Flamengo por 2 a 0 neste domingo, no Olímpico, e aproximou-se dos clubes que disputam a liderança do Campeonato Brasileiro, com 12 pontos. O rubro-negro permanece com nove pontos. Os gols do time tricolor foram marcados por Marcelo Moreno, aos 33 minutos do primeiro tempo, e Werley, aos quatro da etapa final.

A partida teve dois tempos distintos. No primeiro, o Flamengo permaneceu fechado e o Grêmio foi ao ataque poucas vezes. No segundo, na tentativa de reverter a desvantagem, os visitantes partiram para a frente e passaram a dar os espaços aos gremistas, que passaram a criar jogadas perigosas.

Mesmo com dificuldades para passar pela marcação adversária, o Grêmio foi mais insistente. Depois de chutar uma bola no travessão, aos 26 minutos, Marcelo Moreno abriu o placar aos 33 minutos, em lance no qual driblou dois defensores e chutou. A bola bateu em mais um zagueiro, que corria para a cobertura, e foi para o fundo das redes.

Já aos quatro minutos do segundo tempo, Werley marcou o segundo gol tricolor, desviando de cabeça bola cruzada para a área em cobrança de escanteio.

O restante do jogo foi aberto e teve muitos lances dentro das duas áreas. O goleiro Victor salvou o Grêmio três vezes, em conclusões de Vagner Love, Luiz Antônio e Hernane. Mas o time gaúcho também poderia ter ampliado o placar para uma goleada se Kleber não tivesse perdido um gol quando estava livre e se Paulo Victor não tivesse defendido dois chutes venenosos de Marcelo Moreno.

O Grêmio voltará a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo, contra o Atlético-MG, às 18h30, novamente atuando no Olímpico. No mesmo dia, o Flamengo tentará se reabilitar diante do Atlético-Go, no mesmo horário, no Engenhão, no Rio.

GRÊMIO 2 X 0 FLAMENGO

GRÊMIO - Victor; Edilson, Werley, Gilberto Silva e Pará (Tony); Fernando, Souza (Vilson), Léo Gago e Marco Antônio (Rondinelly); Kleber e Marcelo Moreno. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

FLAMENGO - Paulo Victor; Wellington Silva (Bottinelli), González, Marllon e Magal (Matheus); Airton, Luiz Antônio, Renato Abreu e Ibson; Hernane (Negueba) e Vagner Love. Técnico: Joel Santana.

GOLS - Marcelo Moreno, aos 33 minutos do primeiro tempo, e Werley, aos 4 do segundo.

ÁRBITRO - Wilson Luiz Seneme (SP).

CARTÕES AMARELOS - Fernando, Tony, González e Airton.

PÚBLICO - 18.601 (total).

RENDA - R$ 326.548,00.

LOCAL - Estádio Olímpico, em Porto Alegre (RS).