Grêmio bate o Santos e se classifica na Copa do Brasil

PORTO ALEGRE - O Grêmio batalhou, batalhou e conseguiu. Nesta quarta-feira, com mais disposição e posse de bola, derrotou o Santos por 2 a 0, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, e avançou às quartas de final da Copa do Brasil ao fazer mais que a derrota por 1 a 0 na Vila Belmiro, na semana passada. Souza, no início do segundo tempo, deixou o confronto empatado, mas o zagueiro Werley, já aos 42, fez o gol da classificação gremista.

O próximo adversário do Grêmio será outro clube paulista. Nas quartas de final, o rival será o Corinthians, que passou apertado pelo Luverdense, do Mato Grosso, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. Os jogos, ainda sem mandos definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), acontecerão em 25 de setembro e 23 de outubro.

Como era esperado, o Santos sofreu bastante nos primeiros minutos em Porto Alegre. A aparentemente conservadora formação do Grêmio, com seus três zagueiros e três volantes, não impediu o time da casa de sufocar os visitantes e ter mais posse de bola. A defesa santista não tinha sossego: ela mandava a bola para frente e a recebia de volta em questão de poucos segundos.

O gás dos gremistas, no entanto, durou pouco. Ótimo para o Santos, que começou a se assanhar nos contra-ataques. Em um deles, aos 20 minutos, Montillo fez ótima jogada e deixou Thiago Ribeiro cara a cara com Dida, mas o atacante errou ao passar a bola para Gabriel, que estava em escandaloso impedimento. Uma bela chance de gol jogada no lixo pelo ataque santista.

Pior ainda para o time alvinegro foi a lesão muscular que Montillo sofreu pouco depois do gol perdido. O argentino era o melhor jogador do time, como tem sido há várias semanas, e foi substituído pelo garoto Léo Cittadini, que até perdeu uma boa chance de cabeça poucos minutos depois de ter entrado em campo.

Contando com a impressionante falta de criatividade do Grêmio, o Santos manteve as coisas sob controle no resto do primeiro tempo. Com exceção de um chute bastante venenoso de Ramiro, os gaúchos se mostraram inofensivos.

SEGUNDO TEMPO

A situação não mudou nada depois do intervalo, mas o Santos cometeu um erro na defesa, logo aos 9 minutos, e isso foi fatal. O argentino Barcos ganhou facilmente de Alisson pela esquerda, foi à linha de fundo e passou para Souza, livre na área, fazer 1 a 0.

A torcida tricolor esperava mais força no ataque depois do gol, mas as coisas não foram assim. O jogo ficou morno com a possibilidade de uma disputa pela vaga na decisão por pênaltis e pouco aconteceu até os 40 minutos. Aí, aos 42, em uma boa trama gremista pelo meio, Pará cruzou rasteiro dentro da área e Werley, sem marcação na entrada da pequena área, tocou rasteiro no canto direito de Aranha para classificar o Grêmio na Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2 x 0 SANTOS

GRÊMIO - Dida; Werley, Rhodolfo e Bressan; Pará, Souza, Ramiro (Gabriel), Riveros (Maxi Rodríguez) e Alex Telles; Kleber e Barcos (Yuri Mamute). Técnico: Renato Gaúcho.

SANTOS - Aranha; Galhardo, Gustavo Henrique, Durval e Mena; Alison, Renê Júnior (Neto), Cícero e Montillo (Léo Cittadini); Thiago Ribeiro e Gabriel (Éverton Costa). Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS - Souza, aos 9, e Werley, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Maxi Rodríguez, Kleber e Souza (Grêmio); Cícero, Gustavo Henrique e Renê Júnior (Santos).

ÁRBITRO - Felipe Gomes da Silva (PR).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS).