Grêmio bate o São Paulo de virada e assume o 2º lugar no Brasileirão

PORTO ALEGRE - Com o Olímpico recebendo praticamente lotação máxima, o Grêmio superou uma falha de Saimon, virou sobre o São Paulo, venceu por 2 a 1, e assumiu o segundo lugar do Campeonato Brasileiro, neste domingo. Com o resultado, o time gaúcho fica, por enquanto, com a desejada vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores. A classificação entre os quatro primeiros está garantida. André Lima e Marcelo Moreno marcaram os gols da virada, num segundo tempo em que só deu Grêmio.

Para o São Paulo, que saiu na frente em um pênalti cobrado por Rogério Ceni após falta de Saimon em Osvaldo, o resultado é muito ruim. Com 59 pontos, o time de Ney Franco segue no quarto lugar, agora com apenas cinco de folga no G4. A sete do Grêmio, já não almeja mais a segunda posição e a vaga direta na Libertadores.

O Grêmio volta a jogar quinta, em Bogotá, contra o Millonarios, pela Copa Sul-Americana, precisando de um empate para pegar exatamente o São Paulo nas semifinais da competição. Depois, tem Portuguesa, Figueirense (ambos fora) e Inter (em casa) pelo Brasileirão.

Já o São Paulo tem seu próximo compromisso domingo que vem, diante do Náutico, no Morumbi. Nas duas rodadas finais, visita a Ponte Preta e recebe o Corinthians, precisando somar quatro pontos para não depender de outros resultados. Nos intervalos entre esses três jogos, faz as duas semifinais da Sul-Americana.

O JOGO

Os dois times entraram em campo com problemas. Pelo lado do São Paulo, Paulo Miranda, voltando de lesão, ficou no banco de Douglas, enquanto Casemiro substituiu Wellington. No Grêmio, Kléber não se recuperou e Marcelo Moreno sobrou como único atacante, servido por um meio-campo sem Elano e com três volantes.

Pelas escalações se via que o São Paulo queria jogar no ataque e o Grêmio visava controlar o meio-campo. E foi essa a tônica dos primeiros minutos de uma partida pegada, com poucas chances de gol para os dois lados. Enquanto os visitantes jogavam melhor, Luis Fabiano recebeu uma única bola para concluir. Osvaldo cruzou, o centroavante cabeceou desequilibrado e mesmo assim deu trabalho a Marcelo Grohe.

A partir dos 19 minutos, quando Léo Gago mandou um chute perigoso por cima da meta de Rogério Ceni, o Grêmio passou a comandar as ações e tentar de todos os jeitos penetrar a área do São Paulo, quase sempre pelo alto. Ao time visitante restava o perigoso contra-ataque puxado por Lucas.

O São Paulo se segurava como dava quando Saimon, que voltava ao time depois quase seis meses afastado, cometeu falha dupla. O zagueiro saiu jogando errado e chutou em cima de Osvaldo. A bola subiu, Grohe demorou para sair do gol e o zagueiro, estabanado, acabou atropelando o atacante quando o goleiro já estava perto de fazer a defesa. Pênalti desnecessário e nítido, que Rogério Ceni converteu, aos 43 minutos.

Na segunda etapa, foram 10 minutos de pouca produtividade até que os técnicos resolveram mexer. Luxemburgo para deixar o Grêmio mais ofensivo, com André Lima no lugar de Souza. Ney Franco, fazendo o caminho contrário, com Maicon na vaga de Osvaldo.

Logo a mudança de Luxemburgo se mostraria precisa, mas antes Jadson arriscou da entrada da área e carimbou a trave. No minuto seguinte, aos 15, Zé Roberto puxou contra-ataque pelo meio, a zaga do São Paulo bateu cabeça e o veterano tocou para André Lima. O atacante, livre, acertou chute no canto esquerdo de Rogério Ceni, sem chances de defesa.

Com o São Paulo sem contra-ataque, foram 17 minutos do Grêmio mandando no jogo até que Ademilson entrou no lugar de Casemiro e Ney Franco corrigiu o erro da primeira mudança. Nesse meio tempo, o time da casa teve duas boas chances, a melhor dela de Marcelo Moreno, mas Rogério Ceni fez defesa espetacular em cabeceio à queima-roupa.

O goleiro ainda faria mais uma boa defesa, em chute de Anderson Pico, antes de o São Paulo criar sua primeira chance no segundo tempo, com Luis Fabiano. E o atacante quase fez. Ele recebeu na área e chutou forte, acertando o rosto de Marcelo Grohe, que saiu aos seus pés.

Quando Ney Franco trocou Jadson por Willian José, ajudou o Grêmio a virar. No lance seguinte, Pará driblou o centroavante, que marcava como lateral-esquerdo, e cruzou na cabeça de Marcelo Moreno, que testou sem chances para Rogério.

Nos minutos finais, a torcida, em festa, pediu a permanência de Luxemburgo. O treinador, que negocia com a diretoria que assumirá o clube em 2013, respondeu dizendo que a permanência não depende só dele.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2 X 1 SÃO PAULO

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Pará, Saimon, Naldo e Anderson Pico; Fernando, Léo Gago, Souza (André Lima), Zé Roberto e Marco Antônio (Marquinhos); Marcelo Moreno (Vilson). Técnico - Vanderlei Luxemburgo.

SÃO PAULO - Rogério Ceni; Douglas, Rafael Tolói, Rhodolfo e Cortez; Denilson, Casemiro (Ademilson) e Jadson (Willian José); Lucas, Osvaldo (Maicon) e Luis Fabiano. Técnico - Ney Franco.

GOLS - Rogério Ceni, de pênalti, aos 43 minutos do primeiro tempo. André Lima, aos 15, e Marcelo Moreno, aos 39 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

CARTÃO AMARELO - Luis Fabiano, Douglas, André Lima, Fernando, Souza, Saimon e Marcelo Moreno.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Olímpico, em Porto Alegre (RS).

MINUTO A MINUTO DO JOGO

O Grêmio saiu atrás do São Paulo no placar, mas embalado pelo apoio de sua torcida, que lotou o Estádio Olímpico, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo virou o jogo.

Com a vitória por 2 a 1, gols de André Lima e Marcelo Moreno - Rogério Ceni fez o são-paulino - o time gaúcho assumiu a vice-liderança do Brasileirão, com 66 pontos, e garantiu a sua classificação à Libertadores.

A derrota deixou o São Paulo em quarto lugar, estacionado nos 59 pontos, cinco à frente do Botafogo, o quinto colocado e primeiro time fora da zona de classificação à próxima Libertadores.

Confira os principais lances do jogos:

SEGUNDO TEMPO

49min - Fim de jogo no Olímpico!

45min - Grêmio tenta segurar a pressão do São Paulo em busca do empate. Partida vai até os 49 minutos.

41min - Após marcar o gol da virada, o atacante Marcelo Moreno é substituído pelo zagueiro Vilson.

39min - Gol do Grêmio! O lateral Pará cruza da direita e Marcelo Moreno sobe sozinho para cabecear para o fundo da rede: 2 a 1.

38min - Substituição no São Paulo. Sai Jadson e entra William José.

36min - Luis Fabiano e André Lima levam cartão amarelo por falta.

33min - Em mais um ataque perigoso do Grêmio, Marcelo Moreno ganha da marcação, invade a área e chuta por cima do gol.

31min - Em contra-ataque, Luis Fabiano recebe bola pela direita e chuta em cima de Marcelo Grohe.

29min - Rogério vem salvando o São Paulo. Em mais uma boa intervenção, ele defendeu chute perigoso de André Lima.

28min - Substituição no São Paulo. O volante Casemiro sente lesão e deixa o jogo para a entrada do atacante Ademílson.

26min - Grêmio pressiona. Após cobrança de escanteio de Marco Antônio, Marcelo Moreno cabeceia e Rogério faz grande defesa.

23min - Pela esquerda, Léo Gago chuta cruzado e a bola passa perto do gol são-paulino

19min - Com o empate, Grêmio bota fogo na partida. Empurrado por sua torcida, o time gaúcho vai em busca do segundo gol. Uma vitória classifica o Grêmio matematicamente para a Libertadores.

16min - Gol do Grêmio! Zé Roberto faz grande jogada pela esquerda, rola para André Lima no bico da área e o atacante chuta no canto esquerdo de Rogério, empatando a partida: 1 a 1.

14min - Jadson arrisca de fora da área e a a bola bate na trave direita. Quase o segundo gol do Tricolor paulista.

12min - O Grêmio voltou melhor do intervalo. Atrás do placar, o time gaúcho parte para o ataque em busca do empate. Mais recuado, o São Paulo ainda não conseguiu encaixar bem a sua marcação no meio de campo, mas vem segurando bem as investidas do adversário.

10min - Substituições nas duas equipes. No Grêmio, sai o meia Souza e entra o atacante André Lima. No São Paulo, o atacante Osvaldo deixa o campo para a entrada do meia Maicon.

7min - Após cobrança de escanteio de Zé Roberto pela esquerda, o zagueiro Naldo testa bem e a bola passa perto da trave direita.

4min - Souza faz falta feia em Denilson e recebe o cartão amarelo.

3min - Zé Roberto dribla dois marcadores, invade a área pela esquerda e chuta cruzado. A bola passa rente à trave esquerda de Rogério Ceni.

1min - Apita o árbitro e começa o segundo tempo, no Olímpico. Os times voltam sem mudanças na escalação.

PRIMEIRO TEMPO

47min - Fim do primeiro tempo. O Grêmio vinha melhor em campo, mas a sua defesa falhou num contra-ataque e Saimon cometeu pênalti, convertido por Rogério: 1 a 0 para o São Paulo. Intervalo de jogo no Estádio Olímpico, em Porto Alegre.

43min - Gol do São Paulo!! Rogério Ceni bate o pênalti no canto esquerdo e abre o placar para o São Paulo. Marcelo Grohe saltou para o canto oposto. É o 106º gol do capitão são-paulino, o maior goleiro-artilheiro do futebol mundial!

41min - Pênalti para o São Paulo. Após Pará recua fraco, o zagueiro Saimon chega atrasado e derruba Osvaldo na área. O beque recebe o cartão amarelo.

39min - Marcelo Moreno dá carrinho em Rhodolfo e leva o cartão amarelo.

38min - Marcelo Moreno é lançado e tenta encobrir Rogério Ceni, mas o chute sai torto e o camisa 1 faz defesa tranquila.

34min - Douglas leva cartão amarelo por falta em cima de Léo Gago. É o terceiro amarelo do lateral. Ele cumprirá suspensão automática contra o Náutico, na próxima rodada. Após a cobrança da falta, Souza desvia de cabeça por cima do gol.

32min - Grêmio passa a dominar a partida. O São Paulo encontra dificuldade para brecar o ímpeto ofensivo do time da casa, que cria boas chances, mas peca na hora de finalizar.

29min - Léo Gago faz a cobrança e Rafael Toloi desvia para escanteio.

28min - Denilson derruba Zé Roberto pela direita. Falta perigosa para o Grêmio.

26min - Lucas começa a chamar o jogo. Nas últimas partidas, o jovem meia vem sendo fundamental para o sucesso do Tricolor do Morumbi.

24min - Isolado no ataque, Marcelo Moreno precisa voltar para buscar a bola e facilita o trabalho da defesa do São Paulo.

20min - Léo Gago arrisca da intermediária e a bola passa rente ao travessão. Quase o Grêmio abre o placar.

17min - Osvaldo cruza e Luis Fabiano, de cabeça, obriga Marcelo Grohe a fazer boa defesa.

13min - Em boa jogada pela esquerda, Jadson busca Osvaldo na área, mas o atacante estava impedido.

9min - Grêmio equilibra as ações. Sem a obrigação de marcar, o veterano meia Zé Roberto inicia as principais jogadas do time gaúcho.

6min - São Paulo começa a encontrar espaços, fica mais com a bola e tenta partir para cima do Grêmio.

4min - Douglas lança Luis Fabiano na área, mas o goleiro Marcelo Grohe chega na bola antes do atacante.

2min - Jogo começa truncado no meio-campo. Os dois times estão bem na marcação.

1min - Começa a partida!

ESCALAÇÕES:

Grêmio: Marcelo Grohe; Pará, Saimon, Naldo e Anderson Pico; Fernando, Léo Gago, Souza, Marco Antonio e Zé Roberto; Marcelo Moreno. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

São Paulo: Rogério Ceni; Douglas, Rafael Toloi, Rhodolfo e Cortez; Denilson, Casemiro e Jadson; Lucas, Luis Fabiano e Osvaldo. Técnico: Ney Franco.