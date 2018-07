Grêmio bate Ponte Preta e assume a vice-liderança do Brasileirão

PORTO ALEGRE - O Grêmio fez um jogo duro, teve muita dificuldade, mas contou com um erro do adversário e venceu a Ponte Preta por 1 a 0, neste sábado, em Porto Alegre, em partida válida pela 17.ª rodada do Brasileirão. Com a vitória em casa, o time gaúcho chegou aos 31 pontos e assumiu a vice-liderança, atrás do Cruzeiro, que também tem 31 e leva vantagem no saldo de gols. Já a Ponte estacionou nos 15 pontos, em 18.º, dentro da zona de rebaixamento.

O primeiro tempo não teve momentos bonitos. A expectativa do torcedor de o time da casa abrir o placar logo cedo não se confirmou. A bola só foi sacudir as redes aos 15 minutos do segundo tempo. Betão atrasou mau a bola, Kleber aproveitou e tocou no canto de Roberto, fazendo o gol da vitória do Grêmio.

Até o fim da partida a Ponte Preta lutou, mas jogando com um a menos - aos 8 do segundo tempo Giovanni recebeu o segundo cartão por falta dura e acabou expulso - e com a torcida contra, não conseguiu ser superior ao time a casa.

Assim como Vargas, Zé Roberto voltou ao time do Grêmio na etapa final, recuperado de lesão, arrancando muitos aplausos da torcida e participando de perigosos lances no final.

O Grêmio entra em campo novamente na terça-feira, às 19h30, contra o Goiás no Serra Dourada. Já a Ponte Preta joga na quarta-feira, às 21h, contra a Portuguesa, no Canindé.

GRÊMIO 1 X 0 PONTE PRETA

GRÊMIO - Dida; Werley (Vargas), Rhodolfo e Bressan; Pará, Souza, Riveros (Zé Roberto), Ramiro e Alex Telles; Kleber e Barcos (Matheus Biteco). Técnico: Renato Portaluppi.

PONTE PRETA - Roberto, Régis, Betão, Diego Sacomam e Uendel (César); Baraka e Fernando Bob (Magal); Chiquinho, Giovanni e Ramírez (Fernando); William. Técnico:Jorginho.

GOLS - Kleber, aos 15 minutos do segundo tempo (Grêmio).

ÁRBITRO - Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Bressan, Riveros (Grêmio); Magal (Ponte Preta).

CARTÃO VERMELHO - Giovanni (Ponte Preta).

PÚBLICO - 25.537 espectadores (total).

RENDA - R$ 942.703,00.

LOCAL - Arena, em Porto Alegre.