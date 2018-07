Grêmio bate Sport e assume vice-liderança do Brasileirão Mesmo desfalcado de cinco jogadores, o Grêmio não teve trabalho para vencer o Sport por 3 a 1, nesta quinta-feira, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time gaúcho se igualou com o Atlético Mineiro em número de pontos - 56 - mas, com uma vitória a mais, assumiu a segunda colocação. Os gols foram marcados por Anderson Pico, Leandro e Marquinhos. Pelo Sport, que se consolida na zona de rebaixamento - em 17.º lugar, com 27 pontos -, Hugo marcou ao cobrar pênalti.