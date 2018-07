Grêmio busca 5ª vitória consecutiva na luta pela ponta Depois de quatro vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Grêmio passou a sonhar com a liderança da competição e quer dar mais um passo em direção à ponta da tabela contra a Ponte Preta, neste sábado, às 18h30, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 17.ª rodada. O time tricolor gaúcho começa a rodada como terceiro colocado, com 28 pontos e saldo de sete gols, e persegue o Botafogo, com 29 e saldo de oito gols, e o Cruzeiro, com 31 pontos e saldo de 19 gols.