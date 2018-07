Grêmio busca a reabilitação no jogo contra o Vitória

PORTO ALEGRE - O Grêmio enfrenta o Vitória, neste sábado, às 21 horas, no estádio Barradão, em Salvador, pela 23.ª rodada, em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro. O clube gaúcho viu as suas chances de brigar pelo título se reduzirem muito depois de perder para o Atlético Mineiro por 1 a 0, no domingo passado, e empatar com o Santos por 1 a 1, na última quarta-feira.

O time está em terceiro lugar, com 38 pontos, a 11 do Cruzeiro, que é o primeiro colocado. Mas precisa manter a posição para assegurar vaga na Copa Libertadores do ano que vem e, para isso, tem de voltar a vencer na competição.

O técnico Renato Gaúcho vai aproveitar a rara fartura de jogadores disponíveis para o meio de campo e esconder o esquema e a escalação até a hora do jogo. Ele pode contar com os volantes Souza, Riveros e Ramiro e com os meias Elano e Zé Roberto. Como vem jogando no 3-5-2, pode usar três deles e deixar os outros dois no banco.

Mas como perdeu o zagueiro Gabriel, por contusão, pode recuar os alas e optar pelo 4-4-2, sem substituir o defensor e colocando um meio-campista a mais. O lateral-direito Pará é dúvida por contusão. Se não puder jogar, será substituído por Moisés.