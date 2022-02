Grêmio busca empate com Juventude nos acréscimos e continua invicto no Gaúcho

Não foi neste domingo que o Grêmio perdeu sua invencibilidade no Campeonato Gaúcho. Nem o dia da primeira vitória do Juventude na competição. A equipe de Caxias do Sul até flertou com os três pontos na Arena Grêmio, em Porto Alegre, mas acabou cedendo o empate por 1 a 1 ao líder nos acréscimos, com gol de Nicolas.

Com o resultado, o Grêmio se manteve invicto e na liderança do estadual, com 14 pontos. Em seis jogos são quatro vitórias e dois empates. Do outro lado, o time da serra gaúcha ainda não venceu na competição e permanece na zona de rebaixamento, na nona colocação, com três pontos.

Os dois times voltam a campo já neste meio de semana para a sétima rodada do Gaúcho. Na quarta-feira, às 19h, o Grêmio encara o União Frederiquense, no estádio Frederico Westphalen. Na quinta-feira, o Juventude recebe o São José-RS, no estádio Alfredo Jaconi, às 21h30.

O primeiro tempo do duelo foi bastante disputado, com chances para os dois lados. Aos 14 minutos, o Juventude puxou um contra-ataque rápido e Capixaba recebeu na área. O atacante cortou para o meio e finalizou com perigo no gol de Brenno, que só acompanhou a bola sair pela linha de fundo.

A resposta do Grêmio veio em um chute de longa distância de Benítez que saiu tirando tinta do travessão. Nos minutos finais, os dois times seguiram atacando. Enquanto os donos da casa esbarravam em boas defesas do goleiro César, o Juventude se arriscava em jogadas rápidas pela lateral.

No segundo tempo, o Juventude voltou melhor e criou boas chances nos primeiros minutos, mas só foi pular na frente do placar aos 34. Em mais um contra-ataque, Guilherme Parede encontrou Jadson na área, que dominou e tocou com carinho para Capixaba só ter o trabalho de tirar do goleiro.

A partir daí, o Grêmio foi para o tudo ou nada e fez uma verdadeira blitz na área do adversário. Depois de tanto tentar, empatou aos 46 minutos. Após uma cobrança de escanteio, a bola sobrou para Nicolas soltar uma bomba cruzada da fora da área, que foi no cantinho do goleiro César, sem ter o que fazer.