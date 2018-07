Grêmio busca empate por 2 a 2 diante do líder Fluminense dentro do Engenhão

RIO - Os que criticam o campeonato por pontos corridos por lhe faltar a emoção de uma finalíssima, basta ter assistido ao confronto entre Fluminense e Grêmio, nesta quarta-feira, no Engenhão, para constatar que esse formato de disputa apresenta várias partidas com o clima de uma decisão. Os dois times fizeram do jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão um desses duelos imprevisíveis, recheados de adrenalina e nuances que costumam caracterizar as finais. O resultado de 2 a 2 refletiu um equilíbrio que existiu mesmo após a expulsão do atacante gremista Marcelo Moreno, aos 20 minutos do segundo tempo.

Na hora da expulsão, o Grêmio perdia de virada por 2 a 1 e basicamente dava adeus à disputa pelo título. Marcelo Moreno entrou em campo com a missão de buscar a reação, mas certamente bateu algum recorde mundial, ao ser excluído 43 segundos depois, por uma agressão a Rafael Sóbis.

Rafael Sóbis já tinha sido o responsável pelo segundo gol do Fluminense. O outro foi anotado pelo zagueiro Digão, numa demonstração da força deste elenco do Fluminense, no qual dois reservas mantêm o nível dos titulares ausentes por lesões e suspensões. Elano, em cobrança de falta à la Ronaldinho Gaúcho, e Zé Roberto anotaram para o Grêmio.

Com 69 pontos e incríveis 74% de aproveitamento, o Fluminense ainda faz campanha recorde e caminha para ser o maior campeão dos pontos corridos desde que o campeonato passou a ter 20 equipes.

O Fluminense é o melhor time da competição, o que foi comprovado mais uma vez contra a forte equipe gremista, que lutou até o fim em busca do empate que lhe mantivesse com conforto na zona de classificação para a Libertadores. Com 58 pontos, o Grêmio está a 11 pontos do líder, ainda com 21 pontos por disputar.

"Nossa principal meta é a Libertadores. Sabemos que esse empate é mais um passo do Fluminense para o título", comentou o meia gremista Zé Roberto. "Foi uma partida muito equilibrada. Gostaríamos de ter vencido", disse Rafael Sóbis.

Gols não saíram em um movimentado primeiro tempo, disputado com muita vibração, no qual os visitantes tiveram as chances mais claras. Na segunda etapa, o Grêmio abriu o placar com a inteligente cobrança de falta de Elano aos 10 minutos. Mas o Fluminense mostrou força para virar.

Aos 14 minutos, o meia Thiago Neves, que tinha entrado no intervalo, desviou no primeiro poste e Digão completou para as redes. A virada veio aos 18, em chute de Rafael Sóbis de meia distância, em falha do goleiro Marcelo Grohe.

Depois da expulsão de Marcelo Moreno, o Grêmio se encheu de brios e encontrou o empate salvador com o gol de Zé Roberto já aos 41 minutos, após rebote de Diego Cavalieri em cobrança de falta de longa distância de Léo Gago.

FLUMINENSE 2 X 2 GRÊMIO

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Bruno, Gum, Digão e Carlinhos; Edinho, Jean, Deco e Wagner (Thiago Neves); Rafael Sóbis (Marcos Júnio) e Fred. Técnico - Abel Braga.

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Pará, Werley, Gilberto Silva e Anderson Pico; Fernando (Marquinhos), Marco Antonio, Elano (Léo Gago) e Zé Roberto; Leandro (Marcelo Moreno) e Kleber. Técnico - Vanderlei Luxemburgo

GOLS - Elano, aos 10, Digão, aos 14, Rafael Sóbis, aos 18, e Zé Roberto aos 41 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Sandro Meira Ricci (Fifa).

CARTÃO AMARELO - Jean e Anderson Pico.

CARTÃO VERMELHO - Marcelo Moreno.

RENDA e PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio João Havelange (Engenhão), no Rio.

MINUTO A MINUTO

SEGUNDO TEMPO

48min - Acabou. O Flu mantém a liderança, agora com 69 pontos. O Grêmio, com um jogador a menos, busca o empate e sai do Engenhão com um ponto precioso.

45min - O Grêmio não tem mais pressa.

OUTROS JOGOS - O Figueirense faz 3 a 2 em cima do Inter. O Palmeiras ganha do Bahia por 1 a 0. E o Coritiba bate o Náutico por 2 a 1.

42min - Organização divulga público de 35 mil no Engenhão.

40min - GOOOLLLLL DO GRÊMIO, de Zé Roberto: 2 a 2. Léo Gago bate falta forte de longe e Cavalieri rebate. Na confusão e na tentativa de tirar a bola da área, ela sobra para Zé Roberto mandar para o gol. Foi seu primeiro gol no campeonato.

37min - Mesmo com um jogador a menos (Marcelo Moreno foi expulso), o Grêmio se esforça para conseguir o empate. E bota pressão no Flu, que espera um contragolpe para fazer o terceiro.

35min - Abel tira Sóbis e reforça a marcação. O Fluminense já tenta segurar o resultado.

33min - Anderson Pico chega pela esquerda e manda um tirambaço, que passa perto do gol do Fluminense. Mas os jogadores do time gaúcho estão cansados.

31min - O Flu, com essa vitória parcial, chega a 71 pontos.

28min - Fred tem chance, enche o pé e manda para fora. Foi fominha. Poderia ter passado para Sóbis, melhor posicionado na área.

27min - Léo Gago entra no lugar de Elano. O Grêmio tenta na raça gaúcha e no talento de seus homens de meio. Kléber ainda está sumido no ataque, agora isolado também.

25min - O Flumeinense toca a bola e tenta achar Fred na área do rival.

OUTROS JOGOS: O Inter faz 2 a 1 no Figueirense. O Palmeiras continua batendo o Bahia por 1 a 0. E o Coritiba ganha do Náutico por 2 a 0.

23min - A situação do time de Luxemburgo é dura nesse momento. O Flu empata e vira e agora tem um jogador a mais.

21min - Marcelo Moreno, que acabara de entrar, recebe vermelho por cotovelada em Sóbis. O jogo fica tenso. O atacante chora para o juiz. "Assim fica fácil. O Fluminense vai ser campeão assim", disse o atacante gremista ao deixar o campo.

17min - GOLLLLL DO FLU, de Sóbis: 2 a 1. O atacante enche o pé de longe e o goleiro do Grêmio aceita. A bola veio venenosa, mas estava de muito longe. Em cinco minutos o Flu vira.

13min - GOOOLLLL DO FLUMINENSE, de Digão: 1 a 1. A bola do escanteio foi desviada no meio da área para Digão concluir com o pé direito.

12min - O Flu precisa sair mais agora para não perder em casa.

OUTROS JOGOS: Em Salvador, o Palmeiras continua ganhando do Bahia por 1 a 0. Inter e Figueirense empatam por 1 a 1. E o Coritiba, agora com o meia Alex, bate o Náutico por 2 a 0.

9min - GOOOOLLLL DO GRÊMIO, de Elano: 1 a 0. O meia cobrou a falta por baixo da barreira, que saltou, e marcou o primeiro do jogo. É o sexto gol de Elano no Brasileirão.

8min - O Grêmio tem falta perigosa na entrada da área. Os jogadores do Grêmio queriam pênalti em Zé Roberto. Não foi. Elano vai cobrar...

7min - Os principais atacantes dos dois times devem. Kléber Gladiador também não teve uma única chance de chutar a gol, bem marcado que está. Também joga muito fora da área.

5min - O Fluminense volta com a bola nos pés, mas é o Grêmio que tem a melhor chance, repetindo o que aconteceu na primeira etapa. O Flu ainda não teve grande chance de gol e Fred, o artilheiro do time e do Brasileirão, está sumido.

3min - Thiago Neves, descansado, dá outra cara ao Flu. É mais habilidoso que Wágner e combina bem com Deco. Mas é o Grêmio que perde grande chance. Werley tem a chance de chutar na pequena área e manda a bola por cima.

1min - Começou... Abel manda a campo o meia Thiago Neves, que estava com a seleção na Polônia. Wágner deixa o Flu. O Grêmio é o mesmo do primeiro tempo. Zé Roberto diz que Luxemburgo pediu atenção em Thiago Neves.

INTERVALO

Frases

Deco: "Estamos achando espaço"

Elano "A equipe do Flu é perigosa. Os jogadores são rápidos no meio"

PRIMEIRO TEMPO

45min - Acabou.

OUTROS JOGOS: O Palmeiras ganha do Bahia por 1 a 0 em Salvador. O Coritiba ganha de 2 a 0 do Náutico. E Figueirense e Inter empatam em 1 a 1.

43min - Carlinhos bate lateral dentro da grande. A bola volta para ele, que a manda nas mãos do goleiro do Flu.

41min - Fred está desaparecido no ataque do Flu. A bola não chega para a finalização do artilheiro.

38min - A bola ronda a área do goleiro Marcelo Grohe, do Flu. Abel pede para seus jogadores anteciparem a marcação. Quer pressão.

35min - O empate é melhor para o Flu, que nada de braçadas em direção ao caneco. Para o Grêmio, o empate abre a chance de o São Paulo se aproximar.

32min - Luxemburgo está preocupado com o setor de marcação do seu time. Ele pede para que todos façam sua parte. Sabe da qualidade do rival comandado pelo amigo Abel.

30min - Wágner tentou gol olímpico. Na segunda cobrança, o mesmo Wágner faz cruzamernto fechado e o goleiro do Grêmio defende. Pressão do Flu.

28min - O lado esquerdo do Fluminense, com Sóbis e Carlinhos, funciona mais que o direito. O time de Abel insiste por aquele setor.

26min - O jogo é franco. O Flu fica mais no ataque, mas o Grêmio contra-ataque com perigo e velocidade, além de muita qualidade, com Elano e Zé Roberto.

23min - O Flu aluga a entrada da área do Grêmio. Toca a bola de pé em pé até o erro de Digão, que pisa na bola literalmente e estraga tudo.

22min - Deco ainda precisa aparecer no jogo. O meia é bem marcado. As duas equipes marcam bem.

20min - Bom ataque do Grêmio dentro da área do rival carioca. Marco Antônio pega rebote e manda longe.

19min - Carlinhos bate cruzada e a bola assusta o goleiro Marcelo Grohe. Bom momento do Flu. Sua torcida canta o tempo todo no Engenhão, empurra o time.

17min - A bola está mais com o Fluminense agora. O Grêmio joga sem pressa e toca com facilidade na sua defesa. Kléber, bem marcado, ainda não teve nenhuma chance de gol.

15min - O Flu entra no jogo. Fred e Bruno começam a se entender. O atacante já mandou duas para o gol. A primeira em impedimento e a segunda contra um marcador.

13min - Com 68 pontos, o Flu precisa de mais seis para garantir o caneco. Essa é a conta dos dirigentes do Flu. É claro que depende de outros resultados.

10min - O Fluminense tenta furar a defesa do Grêmio pela esquerda, com Sóbis e Carlinhos. O time gaúcho marca bem no meio de campo, não dá espaço sobretudo para Deco.

8min - Elano abre espaço e chuta forte. Cavalieri faz outra boa defesa, a segunda dele no jogo. Na cobrança de escanteio, Marco Antônio manda para fora. O Flu sofre dentro do Engenhão.

6min - Pará chuta e obriga Cavalieri a fazer desvio. A bola vai no travessão. Primeiro bom momento do Grêmio, que começa melhor.

5min - As equipes se expõem pouco nesse começo de jogo. Jogam com cautela. A qualidade ofensiva é grande dos dois lados. De um lado tem Zé Roberto. Dou outro, Deco.

3min - O Grêmio começa em cima do Flu, com Elano jogando a bola na área, diminuindo os espaços. O Grêmio precisa dos pontos para se manter entre os quatro primeiros e retomar a segunda posição do Atlético-MG.

1min - Começou... Antes de a bola rolar, Abel e Luxemburgo se abraçaram e festejaram a partida. "Sou amigo do Abel de longa data. É um grande cara", disse Luxa.