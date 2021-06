Grêmio joga por redenção e primeiros pontos no Brasileirão em visita ao Sport

O Grêmio quer "estrear" no Brasileirão nesta quinta-feira, às 19 horas, em visita ao Sport, na Ilha do Retiro. Após duas derrotas na competição, não passa pela cabeça de ninguém no clube gaúcho novo revés. Diante de um oponente desfalcado, a meta é "desencantar".

O técnico Tiago Nunes pode optar pela estreia do atacante Douglas Costa para fazer o setor ofensivo desencantar após duas partidas passando em branco. O jogador, repatriado do futebol alemão após 11 anos, vem sendo ensaiado para assumir a ponta direita. Disputa vaga com Luiz Fernando.

Depois de usar os reservas na estreia contra o Ceará e levar o gol da derrota nos minutos finais, o Grêmio imaginava se reabilitar na sua casa, diante do Athletico-PR. Mas acabou surpreendido com 1 a 0 contra. Quer ganhar no Recife para sair da zona de queda.

Bastante questionado em eliminações recentes, o goleiro Paulo Victor está de volta ao time titular. O jovem Brenno apresentou quatro de gripe e foi cortado da viagem ao Recife por precaução. Nenhum teste do elenco acusou positivo para covid-19.

Com lesão muscular, o meia Maicon é outra baixa no Recife. Jhonata Robert deve ser a escolha de Tiago Nunes, em detrimento a Jean Pyerre, em baixa no clube. O meia antes apontado como grande promessa agora pouco joga.

Além da possibilidade de estreia de Douglas Costa, o ataque terá Ferreira, com ótima proposta de renovação contratual, e o artilheiro Diego Souza.

SEM VITÓRIA

Ainda sem vencer no Brasileirão, o Sport terá mais um desafio complicado diante do Grêmio. Com apenas um ponto conquistado em três rodadas, o Sport poderá contar com duas estreias. Recuperados de lesões, os atacantes Neilton e Everaldo voltaram a treinar com o elenco e ficam à disposição do treinador Umberto Louzer. Ambos podem estrear, mas devem iniciar no banco de reservas. Em contrapartida, o lateral-direito Hayner e o zagueiro Rafael Thyere, que deixaram o campo na derrota por 1 a 0 para o Fortaleza na última rodada com dores, serão reavaliados e são dúvidas. Na segunda rodada, o Sport perdeu em casa para o Atlético-MG por 1 a 0.

O lateral-esquerdo Júnior Tavares, que apresentou sintomas virais, mesmo testando negativo para covid-19, não vem treinando e virou baixa. Além dele, Thiago Neves, Leandro Barcia e João Igor seguem em recuperação de lesão e são desfalques, assim como o atacante Maxwell, expulso contra o Fortaleza. Marquinhos e Patric brigam por uma vaga no ataque.

"Temos que ver o copo meio cheio. As coisas que a gente vem fazendo são produtivas. Claro que algo precisa ser melhorado, até porque a competição começou e são dois tropeços na sequência. Então nós precisamos o quanto antes estancar. Precisamos recuperar esses atletas para que contra o Grêmio a gente possa fazer um jogo consistente, equilibrado e que a gente consiga nossa primeira vitória na competição", disse Umberto Louzer.

FICHA TÉCNICA

SPORT - Mailson; Ewerton, Iago Maidana, Sabino e Sander; Marcão Silva, Ricardinho e Gustavo Oliveira; Marquinhos (Patric), André e Paulinho Moccelin.. Técnico: Umberto Louzer.

GRÊMIO - Paulo Victor, Rafinha, Geromel, Kannemann e Cortez; Thiago Santos, Matheus Henrique e Jhonata Robert; Luiz Fernando, Diego Souza e Ferreira. Técnico: Tiago Nunes.

ÁRBITRO - Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

HORÁRIO - 19 horas.

LOCAL - Ilha do Retiro, no Recife.