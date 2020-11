Grêmio busca série inédita de triunfos com Renato Gaúcho por vantagem sobre o Cuiabá

No comando do Grêmio desde setembro de 2016, Renato Gaúcho conquistou, desde então, feitos marcantes, como as conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores. Nesta quarta-feira, porém, buscará uma série que ainda não conseguiu emplacar nesse período. Se superar o Cuiabá, na Arena Pantanal, o time alcançará uma sequência de seis triunfos, algo inédito com o ídolo no banco de reservas.

O duelo está marcado para as 19 horas, sendo o confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil. E pode ampliar o ótimo momento do Grêmio, que embalou na temporada, se garantindo nas oitavas da Libertadores como líder da sua chave e se aproximando do G6 do Campeonato Brasileiro. Além disso, o desempenho no fim de semana, diante do Fluminense, empolgou, após uma sequência de atuações marcadas mais pelo pragmatismo do que pelo bom futebol.

O Grêmio também não pode reclamar da sorte na Copa do Brasil. O time, afinal, foi o único a encarar apenas equipes da Série B desde a entrada dos participantes da Libertadores na competição. Antes, havia encarado o Juventude, eliminado com dois triunfos por 1 a 0.

O desempenho diante da equipe de Caxias do Sul, porém, não foi bom. O Grêmio esteve próximo de ceder o empate em Porto Alegre e só conseguiu se impor no Alfredo Jaconi após abrir o placar, correndo muitos riscos antes disso. Por isso, a missão nesta quarta, além de ganhar pela sexta vez seguida, deverá ser apresentar um futebol melhor diante do Cuiabá.

No entanto, precisará superar alguns desfalques. O colombiano Orujuela, o chileno Cesar Pinares e o argentino Kannemann foram convocados para compromissos de suas seleções nacionais pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Alisson e Maicon continuam lesionados, enquanto Robinho e Luiz Fernando já atuaram por outros times pela Copa do Brasil.

A principal dúvida de Renato está na lateral esquerda, posição em que tem revezado Diogo Barbosa, titular no Maracanã, e Cortez como titular. E Jean Pyerre, escalado diante do Fluminense, mas ainda longe do condicionamento ideal, deve ficar no banco, com Isaque ocupando a sua posição.

Após eliminar o Botafogo, com vitória no Rio e empate na Arena Pantanal, o Cuiabá terá de demonstrar novamente força para superar os desfalques, pois não pode utilizar sete jogadores do seu elenco, que já atuaram na Copa do Brasil por outros times. A equipe perdeu por 3 a 0 para o Brasil de Pelotas no sábado e está em terceiro lugar na Série B.