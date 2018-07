Grêmio busca superar cansaço contra o Guaraní-PAR para se manter líder do Grupo 8

A cansativa sequência de jogos é um dos principais desafios do Grêmio para o jogo desta quinta-feira contra o paraguaio Guaraní, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, válido pela terceira rodada do Grupo 8 da Copa Libertadores.

A equipe vem do empate com o Novo Hamburgo por 1 a 1, em casa, pela semifinal do Campeonato Gaúcho. E, já neste domingo, apenas três dias após o importante duelo pela Libertadores, o time do técnico Renato Gaúcho volta a fazer o segundo jogo decisivo da semi. Uma sequência que já está desafiando os atletas do Grêmio.

Especulou-se até mesmo que o treinador pudesse poupar alguns atletas para o duelo desta quinta-feira - ainda mais após o lateral-direito Edílson, o polivalente Léo Moura e o atacante equatoriano Miller Bolaños sequer treinarem na última terça. Mas, como o jogo vale a liderança da chave, Renato Gaúcho acenou que pode ir com os titulares.

"A gente sabe o quanto é difícil jogar no Paraguai. Eles estão liderando a chave junto com o Grêmio, não vai ter facilidade. Então, precisamos pensar no jogo lá, para depois mirar o Novo Hamburgo", avaliou Renato Gaúcho, que não deu pistas se poupou jogadores no treino desta quarta, realizado já no Paraguai.

E é justamente buscando manter essa liderança que o Grêmio pretende se concentrar nesta quinta-feira. A equipe vem de duas boas vitórias - contra o Zamora, na Venezuela, por 2 a 0, e em casa diante do Deportes Iquique, do Chile, por 3 a 2 - e dará um passo importante na competição se obter o terceiro triunfo consecutivo.

O Guaraní, por sua vez, entra em campo nesta quinta-feira com duas missões. Depois de vencer o Deportes Iquique no Chile, por 1 a 0, e superar o Zamora por 3 a 1, em casa, a equipe paraguaia está atrás do time brasileiro no número de gols marcados. Assim, uma vitória pode não apenas colocá-la na liderança da chave, como deixá-la bem próxima da classificação às oitavas de final.

"Agora temos uma partida de muita importância para brigar pelo primeiro posto", comentou o meia uruguaio Marcelo Palau, capitão do time paraguaio. "Caso obtenhamos um resultado positivo, aqui em casa, já teríamos uma vantagem muito grande com os demais rivais. Vai ser um jogo fundamental".

Sem desfalques, o técnico argentino Daniel Garnero deve escalar força máxima, com destaque para o próprio Palau, o defensor Nery Bareiro, ex-Coritiba, e o atacante Néstor Camacho, ex-Libertad e Avaí.

FICHA TÉCNICA

GUARANÍ-PAR x GRÊMIO

GUARANÍ-PAR - Alfredo Aguilar; Carlos Rolón, Nery Bareiro, Luis Cabral e Marcelo Báez; Luis De la Cruz, Juan Aguilar, Marcelo Palau e Hernán Novick; Néstor Camacho e Epifanio García. Técnico: Daniel Garnero.

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Ramiro, Maicon, Léo Moura (Gastón Fernández), Luan e Pedro Rocha; Miller Bolaños (Lucas Barrios). Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO - Wilmar Roldán (Fifa/Colômbia).

HORÁRIO - 19h30 (de Brasília).

LOCAL - Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (Paraguai).