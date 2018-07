Grêmio busca vitória em casa para retomar a confiança Colocado novamente sob desconfiança depois de perder para o Atlético Mineiro por 2 a 0, no último domingo, o Grêmio depende de uma vitória contra o São Paulo, nesta quarta-feira, às 22 horas, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, para fazer as pazes com seu torcedor.