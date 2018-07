Grêmio busca vitória para entrar na briga pela ponta

PORTO ALEGRE - O Grêmio pode dar um passo decisivo e avançar da oitava posição para a zona de classificação para a Copa Libertadores do Campeonato Brasileiro se vencer o Fluminense neste domingo, às 16 horas, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela quinta rodada. Mais do que ficar entre os quatro primeiros, o time tricolor gaúcho, que tem sete pontos, passaria a ter aproveitamento compatível com o de clubes que disputam o título se chegar aos 10 pontos em cinco partidas.

Mas, antes de sonha com avanços na tabela de classificação, o técnico Enderson Moreira tem que resolver os problemas para montar o time. O lateral-esquerdo Wendell foi repassado ao Bayer Leverkusen, o meia Luan está na seleção brasileira sub-21 e o volante Edinho cumpre suspensão.

Na zaga, Werley, com desconforto muscular, pode ficar fora. Rhodolfo, considerado titular absoluto, segue em tratamento para recuperação de uma lesão. Saimon é candidato à eventual vaga na defesa, Breno entra na lateral esquerda, enquanto Ramiro e Rodriguinho ficam no meio de campo.