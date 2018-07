Grêmio cai diante do Juventude e amarga segunda derrota no Gaúcho

CAXIAS DO SUL - O Grêmio sofreu sua segunda derrota no Campeonato Gaúcho neste domingo, ao ser batido pelo Juventude por 2 a 1, em Caxias do Sul. Agora, em três partidas, a equipe de Porto Alegre somou apenas três pontos, conquistados na vitória diante do Canoas, na última quarta-feira.

Já o Juventude manteve a boa fase na competição, na qual segue invicta, chegou aos sete pontos e à liderança do Grupo A, deixando inclusive o Internacional, que já atuou quatro vezes, para trás.

A partida deste domingo começou movimentada, com o Grêmio melhor. O lateral Julio Cesar, que atuava como ala no 3-5-2 de Caio Júnior chegou com perigo por duas vezes, mas não conseguiu abrir o placar. Na melhor das chances, o jogador chegou a driblar o goleiro, mas preferiu tocar a bola ao invés de bater a gol e acabou perdendo.

O Juventude respondeu com duas boas jogadas de Athos, que parou em ótimas defesas de Victor. Aos 29 minutos, a equipe da casa abriu o placar. Saimon cometeu pênalti sobre Jonatas Belusso, Zulu cobrou bem e marcou.

Na volta para o segundo tempo o Juventude seguia melhor e desperdiçou boas chances no início, com Jonatas Belusso e Athos. Logo depois, no entanto, Bruno Salvador foi expulso por agressão em Saimon, deixando o time de Caxias com um a menos.

Quando parecia que o Grêmio cresceria na partida, acabou levando o segundo gol. Após cruzamento na cobrança de falta, Grolli tocou contra o próprio gol. A equipe visitante até diminuiu a desvantagem, aos 45 minutos, em cobrança de pênalti de Kléber, mas já era tarde.