Grêmio coloca defesa à prova no Maracanã contra o Fluminense

Dono da melhor defesa e do quarto pior ataque do Campeonato Brasileiro, o Grêmio tenta repetir a fórmula de não sofrer gols e, se possível, ganhar do Fluminense nesta quarta-feira, às 22 horas, no estádio do Maracanã, no Rio, pela 24.ª rodada. Graças à muralha que só foi vazada 14 vezes em 23 jogos, o time vem colecionando vitórias magras e se mantendo na luta por uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem.

O time tricolor gaúcho marcou apenas 19 gols ao longo da competição, mas venceu quatro dos seis jogos mais recentes que disputou, todos por 1 a 0, e empatou os outros dois por 0 a 0. É atualmente o quinto colocado, com 39 pontos.

O volante Ramiro, que volta ao time no lugar de Matheus Biteco, suspenso, resumiu o pensamento gremista antes da viagem ao Rio, nesta terça, ao lembrar que, não tomando gols, basta marcar um para vencer. "Quando atuamos fora de casa contra grandes times tivemos uma boa postura, com marcação forte e rapidez nos contra-ataques", avaliou. Outra mudança da escalação será feita na defesa. Pedro Geromel também está suspenso. Werley e Bressan disputam a vaga.